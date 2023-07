Hilary Duff, durante une delle proteste organizzate da SAG-AFTRA per sostenere lo sciopero degli attori, non ha potuto resistere a unirsi a un corso sulle note di What Dreams Are Made Of, brano ideato per la colonna sonora di Lizzie McGuire.

In un video condiviso su Instagram si mostra l’attrice all’esterno degli uffici di Paramount Studios a Los Angeles mentre intona la canzone insieme a un gruppo di manifestanti.

Il breve filmato, condiviso da Deadline, sembra però aver suscitato opinioni contrastanti, tra chi apprezza il desiderio di regalare una ventata di leggerezza e chi ha criticato la parentesi, sostenendo che i picchetti dovrebbero essere più seri.

La canzone è tratta dal film ambientato durante l’estate dopo la fine delle scuole medie e mostra i protagonisti di Lizzie McGuire mentre fanno un viaggio a Roma, dove la giovane protagonista si spaccia per una pop star europea e interpreta What Dream Are Of, di fronte a migliaia di persone accorse all’esterno del Colosseo.

Hilary, da tempo, spera che venga realizzato il revival annunciato nel 2019 che, un anno dopo, è stato cancellato a causa dell’approccio alla storia scelto da Terri Minsky, che aveva creato lo show, e dalla stessa Duff.

Che ne pensate del video in cui Hilary Duff interpreta una canzone di Lizzie McGuire durante lo sciopero degli attori?

Fonte: TVLine