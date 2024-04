Apple TV+ svelato che la serie Down Cemetery Road, il nuovo progetto thriller destinato alla piattaforma di streaming, sarà interpretato e prodotto dal premio Oscar Emma Thompson, vincitrice anche di BAFTA, Golden Globe ed Emmy (“Il piacere è tutto mio”, “Ragione e sentimento”), che interpreta Zoë Boehm, un’investigatrice privata di Oxford in difficoltà; accanto a lei la vincitrice di due Golden Globe e di un Olivier Award, Ruth Wilson (“Luther”, “The Affair – Una relazione pericolosa”, “His Dark Materials – Queste oscure materie”) nel ruolo di Sarah Tucker, una donna ossessionata dalla sorte di una bambina che crede scomparsa. Morwenna Banks (“Funny Woman – Una reginetta in Tv”, “Miss You Already”, “Slow Horses”) è sceneggiatrice e produttrice esecutiva.

Jay Hunt, direttore creativo di Apple TV+ per l’Europa ha dichiarato:

Down Cemetery Road ha tutte le caratteristiche della scrittura divertente e pungente di Mick Herron e sono lieto che lo porteremo in vita per Apple TV+ grazie a un cast stellare.Emma Thompson e Ruth Wilson ne faranno un’imperdibile compagna di “Slow Horses” nell’offerta del nostro servizio.

La sinossi di Down Cemetery Road

Quando una casa esplode in un tranquillo sobborgo di Oxford e una ragazzina scompare, la vicina di casa Sarah Tucker diventa tormentata dall’idea di ritrovarla, al punto da chiedere aiuto all’investigatrice privata Zoë Boehm. Zoë e Sarah si trovano improvvisamente coinvolte in un complesso intrigo che rivela che persone a lungo credute morte sono ancora tra i vivi, mentre i vivi si stanno rapidamente unendo ai morti.

La serie è prodotta esecutivamente da Jamie Laurenson, Hakan Kousetta e Tom Nash della 60Forty Films, insieme ai produttori esecutivi Morwenna Banks, Emma Thompson e l’autore di Down Cemetery Road, Mick Herron. Natalie Bailey (“Audrey”, “Bay of Fires”, “Run”) è la regista principale della serie.

