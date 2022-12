Zendaya ha parlato di cosa si aspetta per Rue dalla stagione 3 di Euphoria, in arrivo prossimamente.

Ospite di una proiezione speciale dell’episodio intitolato “Stand Still Like the Hummingbird”, insieme ai suoi colleghi Sydney Sweeney, Hunter Schafer e Maude Apatow, Zendaya ha parlato di ciò che le piacerebbe vedere per Rue nella stagione 3:

So che può farlo perché Sam l’ha scritto, e Sam è Rue, e l’ha fatto. È la prova che c’è speranza per Rue e per chiunque sia come Rue, e dalle bellissime lettere e dalle persone che mi hanno contattato – sono così grata per quelle esperienze. Quando qualcuno viene da me e parla di Rue e di come si sono collegati a lei o a qualsiasi parte del loro viaggio di guarigione di cui abbia potuto far parte. Per me questo è il regalo più grande, il regalo più grande che io possa mai chiedere, mi dà euforia e scopo in quello che faccio. Spero solo in un po’ di gioia e per lei, spero sia solo in grado di tirare il fiato e amare senza la paura di perdere. Voglio dire, dovrà affrontare alcune cose sulla strada, ma prima o poi ci arriveremo.