Nika King ha svelato il motivo per cui spera le riprese della stagione 3 di Euphoria inizino presto: non riesce a pagare l’affitto da sei mesi.

Lo show targato HBO ha dovuto affrontare gli ostacoli rappresentati dagli scioperi degli sceneggiatori e degli attori avvenuti a Hollywood nel 2023 e ha dovuto fare i conti con due lutti che hanno lasciato il segno nell’animo del cast e della troupe.

Nika, durante uno dei suoi show comici, ha spiegato:

La terza stagione di Euphoria uscirà, non lo so. Non chiedetemlo, non lo so.