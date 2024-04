Jonathan Nolan ha parlato della reunion con Michael Emerson avvenuta sul set di Fallout dopo aver lavorato insieme all’attore per vari anni con la serie Person of Interest. Lo show era andato in onda su CBS dal 2011 al 2016 e l’attore aveva interpretato il ruolo di Harold Finch, un miliardario che sviluppa un programma in grado di prevedere gli attacchi terroristici. Nel cast c’erano anche Jim Caviezel nel ruolo di John Reese, Taraji P. Henson che è Joss Carter, Kevin Chapman nei panni di Lionel Fusco, Amy Acker che aveva il ruolo di Root e Sarah Shahi nei panni di Sameen Shaw.

Nolan, intervistato da ScreenRant, ha spiegato:

Si è trattato del mio episodio numero 104 realizzato per la televisione in cui ho collaborato con Michael, e sono davvero orgoglioso nel dirlo. Quando trovi qualcuno così talentuoso e così adorabile come essere umano come Michael, stai sempre cercando un’altra opportunità per lavorare insieme, quindi sono stato assolutamente elettrizzato che lui fosse entusiasta e interessato a tornare.

Emerson, nello show Fallout, ha la parte di Wilzig, un enigmatico vagabondo che aiuta Lucy mentre si addentra per la prima volta nel mondo post-apocalittico.

Fallout sarà disponibile dall’11 aprile 2024 su Prime Video.

Fallout: la trama

Basata su una delle più grandi serie di videogiochi di tutti i tempi, Fallout è la storia di chi ha e chi non ha in un mondo in cui non c’è quasi più nulla da avere. 200 anni dopo l’apocalisse, i gentili abitanti dei lussuosi rifugi antiatomici sono costretti a tornare nell’infernale paesaggio irradiato che i loro antenati si sono lasciati alle spalle e sono scioccati nello scoprire un universo incredibilmente complesso, allegramente bizzarro e incredibilmente violento che li aspetta.

Jonathan Nolan e Lisa Joy sono executive producer, Nolan ha diretto i primi tre episodi. Geneva Robertson-Dworet e Graham Wagner sono executive producer, autori e co-showrunner. Il include Ella Purnell (Yellowjackets), Walton Goggins (The Hateful Eight), Aaron Moten (Emancipation – Oltre la libertà) oltre a Moisés Arias (Il re di Staten Island), Kyle MacLachlan (Twin Peaks), Sarita Choudhury (Homeland), Michael Emerson (Person of Interest), Leslie Uggams (Deadpool), Frances Turner (The Boys), Dave Register (Heightened), Zach Cherry (Scissione), Johnny Pemberton (Ant-Man), Rodrigo Luzzi (Dead Ringers – Inseparabili), Annabel O’Hagan (Law & Order: Unità Vittime Speciali) e Xelia Mendes-Jones (La Ruota del Tempo).

Che ne pensate? Siete felici che Michael Emerson abbia collaborato nuovamente con Jonathan Nolan grazie alla serie Fallout?

