Prime Video ha proposto la sua nuova serie Fallout, che ha debuttato da pochi giorni in streaming, in ben 27 categorie agli Emmy.

Amazon sembra intenzionata a ottenere prestigiose nomination nella categoria dedicata alla Miglior Serie Drammatica e grazie alle interpretazioni dei suoi protagonisti Walton Goggins, Ella Purnell e Aaron Moten.

Jonathan Nolan, creatore e regista della serie, sembra avere intenzione di proporre il pilot per potenzialmente ottenere prestigiose candidature. La puntata sarà usata anche per cercare di avere le nomination come Miglior Sceneggiatura per Geneva Robertson-Dworet e Graham Wagner.

Kyle MacLachlan e Michael Emerson saranno sostenuti come potenziali Migliori Guest in uno show, stessa categoria in cui verrà proposta Dale Dickey, interprete di Ma June.

Le categorie su cui per ora puntano i produttori sono

Miglior Serie Drammatica

Miglior Attore Protagonista in una serie drammatica – Walton Goggins

Miglior Attrice in una serie drammatica – Ella Purnell

Miglior Attore Non Protagonista in una serie drammatica – Moisés Arias, Aaron Morten

Miglior Attrice Non Protagonista in una serie drammatica – Sarita Choudhury, Leslie Uggams

Miglior Attore Guest in una serie drammatica – Kyle MacLachlan, Michael Emerson

Miglior Attrice Guest in una serie drammatica – Dale Dickey

Miglior Regia in una serie drammatica – Jonathan Nolan (Episodio 1.1 La fine)

Miglior Sceneggiatura per una serie drammatica – Graham Wagner e Geneva Robertson-Dworet

Miglior Production Design per una serie in costume o fantasy/sci-fi della durata di un’ora o superiore – Howard Cumming (production designer), Laura Ballinger Gardner (supervising art director), Regina Graves (set decorator)

Miglior Casting per una serie drammatica – John Papsidera, Kim Winther, Julie Tucker, Ross Meyerson, Rebecca Dealy

Miglior Fotografia – Stuart Dryburgh

Migliori Costumi – Amy Westcott, Amy Burt, Wendy Yang, Jonathan Knipscher, Christopher Metzger, Cherie Cunningham

Miglior Montaggio in una serie drammatica – Ali Comperchio

Migliori acconciature in una serie in costume o fantasy/sci-fi: Mitchell Beck, Vanessa Anderson, Angelina Jerbasi, Emilia Martin, Jason Dougherty, Curtis Foreman

Migliori Titoli di testa – Antibody

Miglior Trucco in una serie in costume o fantasy/sci-fi – Michael Harvey, Kimberly Amacker, David Kalahiki, Mara Palumbo

Miglior Trucco Prostetico – Jake Garber, Rich Krusell, Vincent Van Dyke, Lindsay Gelgand, Gregory Nicotero, Carey Jones, Lisa Forts

Miglior Colonna sonora originale – Ramin Djawadi

Miglior Supervisione musicale – Trygge Toven

Miglior Montaggio Sonoro per una serie comedy o drammatica – Sue Gamsaragan Cahill (Supervising Sound Editor), Daniel Colman (Sound Designer), Jane Boegel-Koch (Dialogue Editor), Jonathan Golodner, Karen Vassar Triest, Karen Triest (Sound Effects Editors), Randall Guth (Foley Editor), Sara Bencivenga (ADR Editor), Joseph Frailoi (Additional Sound Designer), Christopher Kaller, Clint Bennet (Music Editors), Nancy Parker, Katie Rose (Foley Artists)

Miglior Mix Sonoro per una serie comedy o drammatica – Tod A. Maitland (Sound Mixer), Keith Rogers, Steve Bucino (Re-Recording Mixer), Mike Marino (Foley Mixer)

Migliori Effetti visivi in una stagione o film

Miglior Coordinamento degli stunt in un programma drammatico – Casey O’Neill (stunt coordinator)

Miglior performance degli stunt – Justice Hedenberg, Hannah Scott, Adam Shippey, Noelle Mulligan (stunt performers)

