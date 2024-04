La serie Fallout deve ancora debuttare su Prime Video, ma la stagione 2 ha già ottenuto 25 milioni di dollari grazie alle regole sul tax credit in California.

Amazon non ha ancora ufficialmente dato il via libera alla produzione dei nuovi episodi, tuttavia risulta difficile pensare che il progetto di Lisa Joy e Jonathan Nolan, considerando la richiesta economica, non sia destinato a proseguire il racconto ispirato al videogioco.

Nella lista pubblicata da Deadline vengono citati anche altri progetti come Blood Ties, Dr. Odyssey, Grotesquerie, Latitude, NCIS: Origins, Runaway Girl e The Pitt tra quelli che si sono aggiudicati i fondi a disposizione.

Secondo i documenti ufficiali, la stagione 2 dell’adattamento del videogioco dovrebbe coinvolgere 170 persone, tra membri del cast e della troupe, e portare a quota 153 milioni di dollari i soldi spesi nello stato americano.

Fallout sarà disponibile dal 11 aprile 2024 su Prime Video.

Fallout: la trama

Basata su una delle più grandi serie di videogiochi di tutti i tempi, Fallout è la storia di chi ha e chi non ha in un mondo in cui non c’è quasi più nulla da avere. 200 anni dopo l’apocalisse, i gentili abitanti dei lussuosi rifugi antiatomici sono costretti a tornare nell’infernale paesaggio irradiato che i loro antenati si sono lasciati alle spalle e sono scioccati nello scoprire un universo incredibilmente complesso, allegramente bizzarro e incredibilmente violento che li aspetta.

Jonathan Nolan e Lisa Joy sono executive producer, Nolan ha diretto i primi tre episodi. Geneva Robertson-Dworet e Graham Wagner sono executive producer, autori e co-showrunner. Il include Ella Purnell (Yellowjackets), Walton Goggins (The Hateful Eight), Aaron Moten (Emancipation – Oltre la libertà) oltre a Moisés Arias (Il re di Staten Island), Kyle MacLachlan (Twin Peaks), Sarita Choudhury (Homeland), Michael Emerson (Person of Interest), Leslie Uggams (Deadpool), Frances Turner (The Boys), Dave Register (Heightened), Zach Cherry (Scissione), Johnny Pemberton (Ant-Man), Rodrigo Luzzi (Dead Ringers – Inseparabili), Annabel O’Hagan (Law & Order: Unità Vittime Speciali) e Xelia Mendes-Jones (La Ruota del Tempo).

Che ne pensate del possibile rinnovo per la stagione 2 della serie Fallout da parte di Prime Video?

Trovate tutte le informazioni su Fallout nella nostra scheda.

Fonte: Deadline

