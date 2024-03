Gli showrunner della serie Fallout sembrano stiano già pensando a una possibile stagione 2 del progetto in arrivo su Prime Video ispirato al popolare videogioco.

Graham Wagner, che ha sviluppato lo show insieme a Geneva Robertson-Dworet, ha spiegato:

Il co-showrunner ha quindi aggiunto:

Che ne pensate? Sperate nella realizzazione di una stagione 2 di Fallout?

Fallout sarà disponibile dal 12 aprile 2024 su Prime Video. Nel cast troviamo Ella Purnell, Walton Goggins, Kyle MacLachlan, Xelia Mendes-Jones, Aaron Moten. Alla regia del pilot Jonathan Nolan, produttore con la sua Kilter Films. Tra i produttori anche Lisa Joy e Athena Wickham.

Basata su una delle più grandi serie di videogiochi di tutti i tempi, Fallout è la storia di chi ha e chi non ha in un mondo in cui non c’è quasi più nulla da avere. 200 anni dopo l’apocalisse, i gentili abitanti dei lussuosi rifugi antiatomici sono costretti a tornare nell’infernale paesaggio irradiato che i loro antenati si sono lasciati alle spalle e sono scioccati nello scoprire un universo incredibilmente complesso, allegramente bizzarro e incredibilmente violento che li aspetta.