Walton Goggins, uno dei protagonisti di Fallout, la serie Tv Prime Video basata sulla popolare IP videoludica, non aveva idea che una delle battute che ha recitato fosse, in realtà, un’iconica frase della saga già detta dal suo collega Ron Perlman, la storica voce narrante delle introduzioni e dei finali della saga.

Walton Goggins, attraverso un post pubblicato su Instagram, ha voluto aggiungere un po’ di contesto aggiuntivo a un’intervista di GQ durante la quale aveva ammesso di non aver avuto idea, durante la lavorazione della serie, che la frase “War. War never changes” fosse un’easter egg riconoscibilissima per i fan di Fallout.

Articolo su GQ. “War. War never changes” una battuta recitata dal grande Ron Pearlman. Non avevo idea di quanto fossero iconiche quelle parole per i giocatori di Fallout. Pensavo che Graham e Geneva avessero scritto una delle migliori battute di dialogo che mi sia mai capitato di dire nel corso della mia carriera. Ma mi sbagliavo. Non ho chiesto nulla e non mi hanno detto nulla. E sono contento di non averlo fatto. Se avessi saputo il contesto, forse non le avrei dette perché nessuno può replicare una battuta pronunciata da Ron. Mio figlio è un giocatore. Io no. Quando è arrivata questa opportunità, ho deciso di non giocare a Fallout perché sentivo che c’era bisogno di qualcuno che fosse critico su queste scene senza portare il peso della responsabilità di volerle farle giuste e aderenti al videogame. Volevo mantenere questo approccio all’insegna dell’onestà… volevo assicurarmi che queste scene reggessero il peso da sole (sapevo che Jonah e Bethesda ci sostenevano quando si trattava dei dettagli). Ron Pearlman è un vecchio amico e uno dei migliori nel settore. Non le ho dette così bene come le ha dette lui… ma le ho recitate comunque. Grazie Jack e @gq per l’intervista. Nota laterale… Jack Garber… il mio amico che ha fatto il trucco per il ghoul… è anche amico di Ron. Ha fatto lui il trucco per Ron in HELLBOY.