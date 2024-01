For All Mankind

La quarta stagione di For All Mankind si è da poco conclusa su AppleTv+. Per l’occasione, Joel Kinnaman. interprete dell’astronauta Edward Baldwin, ha concesso un’intervista a Variety. Vi riportiamo i passaggi più interessanti.

Decostruire l’archetipo dell’eroe americano

L’attore inizia raccontando cosa lo ha spinto a interpretare il suo personaggio:

C’erano due cose che mi attiravano molto nell’interpretare Ed. Innanzitutto, era un archetipo americano, un eroe tutto americano. E per me non è particolarmente interessante interpretare quel tipo di persona. Ecco perché è stato così affascinante, perché lui era così all’esterno, ma all’interno c’era qualcosa di completamente diverso. Era un uomo che non era in grado di gestire le proprie emozioni, di affrontare e di gestire la propria rabbia, di essere un genitore. Quando subisce la tragedia definitiva della perdita del figlio, inizia a crollare e diventa qualcosa di diverso. Poi, nel corso delle varie stagioni, è una vera e propria decostruzione di quell’archetipo. Per me è stato davvero affascinante.

Nel corso delle varie stagioni, il personaggi affronta diversi lutti; nell’ultima in particolare la morte della moglie e del miglior amico del figlio:

Credo che la perdita sia qualcosa che, più si invecchia, più fa parte della vita. Ma naturalmente il momento fondamentale per Ed è la perdita di Shane, suo figlio, alla fine della prima stagione. Questo lo cambia. Per me è stato così affascinante vedere come questo forte americano affronta la tragedia definitiva e come questa lo abbia distrutto e cambiato. Poi perde la moglie, il suo migliore amico e anche il figlio del suo migliore amico. Ed taglia sempre più i ponti con tutto. Diventa incapace di affrontare il dolore e la perdita. Penso che sia per questo che è così riluttante a tornare sulla Terra, perché significa affrontare tutto questo. … Credo che abbia una paura tremenda di diventare irrilevante e di vivere senza uno scopo.

L’appello a Elon Musk

Lo show racconta una realtà alternativa dove l’esplorazione dello Spazio è portata avanti molto di più di quanto sta accadendo nella nostra. A tal proposito, Kinnaman rivolge un appello nientemeno che a Elon Musk:

Penso che sarebbe fantastico se Elon [Musk] si dimenticasse di X e si concentrasse invece su SpaceX. Farebbe molto più bene. È un tale spreco di tempo. … È un momento eccitante perché penso che negli ultimi cinque o dieci anni abbiamo visto più attività e abbiamo fatto molta più strada che nei 30 anni precedenti. Quindi, finalmente, le cose stanno iniziando ad accadere. Spero anche che ci siano altre rivelazioni sugli UFO e che vengano fuori altri informatori. È davvero affascinante il fatto che sembra che ci sia qualcosa di vero là, quando ci si immerge e si ascoltano queste persone con autorizzazioni di sicurezza di massimo livello che stanno facendo la spia dopo l’emendamento Schumer [che propone misure per far emergere le attività che si svolgono in materia di UFO, ndr.]. Ho la speranza che se a noi, come mondo, ci venisse detto che siamo visitati da servizi segreti esterni, questo potrebbe essere qualcosa che ci unisce e ci fa guardare verso le stelle più che a queste lotte di potere interne, e più risorse verrebbero destinate allo spazio.

