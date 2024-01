For All Mankind

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

La stagione 4 di For All Mankind si è conclusa con un salto temporale e gli showrunner hanno commentato quanto accaduto nel season finale, anticipando le idee che potrebbero essere alla base del potenziale capitolo 5 della storia.

Non proseguite, ovviamente, con la lettura se non volete anticipazioni.

Il racconto si conclude infatti passando dal 2003 al 2012 ed è stato mostrato quanto accaduto dopo l’inizio di una lotta su Marte tra i dipendenti di Helios e i responsabili della sicurezza, situazione che ha portato a un colpo di arma da fuoco che ha raggiunto Dani. Ed è rimasto sconvolto, ma la leader di Happy Valley è sopravvissuta ed è tornata sulla Terra, dove ha riabbracciato la sua famiglia. Margo ha invece deciso di incolparsi di quanto accaduto il “furto” di un asteroide, salvando così Aleida.

Ben Nedivi e Matt Wolpert, showrunner del progetto targato Apple TV+, hanno svelato che fin dalle prime fasi di sviluppo della stagione hanno pensato che non fosse arrivato il momento che Ed morisse, perché c’è ancora molto da raccontare, e scherzato sostenendo che sia quasi sorprendente che un personaggio non abbia perso la vita alla fine delle puntate previste.

Gli sceneggiatori, invece, non hanno deciso il destino di Danielle a lungo, decidendo poi che il personaggio fosse l’unico per cui tutti provavano ancora rispetto e affetto. Wolpert ha sottolineato che l’epilogo più inatteso fosse quello legato alla sua sopravvivenza, permettendole inoltre di incontrare per la prima volta il nipote:

Si ritorna a questo concetto dello show che è un progetto generazionale e nella prossima generazione risiede la speranza. Quel momento meraviglioso in cui incontra questo bambino racchiude tutto quello di cui parla la serie.

Krys Marshall è inoltre rimasta sorpresa dal fatto che non ci fosse per lei una morte tragica ed eroica. Vedendo però la puntata, anche l’attrice ha ammesso che era l’epilogo giusto.

Nedivi non ha voluto anticipare dettagli sul possibile futuro di Ed, interpretato da Joel Kinnamon, sostenendo che fino a quando non otterranno ufficialmente il rinnovo tutto è possibile.

Margo, invece, è in prigione e si è resa conto del suo destino nel momento in cui scopre la verità legata all’omicidio di Sergei, accettando che ora deve affrontare la giustizia, decidendo inoltre di assumersi la colpa pur di salvare Aleida.

Irina potrebbe poi sopravvivere fino alla quinta stagione, essendo nelle mani dell’FBI.

Nedivi ha infine commentato il salto temporale dal 20023 al 2012:

Per noi, quell’immagine alla fine dice due cose: la prima è che questo folle piano criminale ha funzionato realmente. Ha avuto successo. Stanno investigando su Marte e investendo sull’asteroie e, se quello è il caso, bisogna immaginare che l’impatto di tutto quello su Marte sarebbe enorme. Per noi immaginare la direzione in cui sta andando la serie è sempre entusiasmante e ci motiva. Non ha importanza solo sull’asteroide e per quanto riguarda l’impatto che ha su Marte, e sulla possibilità di andare ora in una colonia molto più grande rispetto a quella vista nella quarta stagione, ma anche sul potenziale di andare oltre Marte. Abbiamo sempre pensato a quella ipotesi, a quella direzione per lo show, e più andiamo avanti, più possiamo spingerci con il viaggio nello spazio.

Che ne pensate dei commenti degli showrunner di For All Mankind su una possibile stagione 5? Sperate venga annunciata?

