Tra i nuovi arrivi nel cast della stagione 4 di For All Mankind c’è anche Toby Kebbell che ha parlato, in un’intervista rilasciata a ComicBook, del suo personaggio, Miles Dale.

L’attore ha infatti spiegato perché è stato conquistato dal suo ruolo:

Si è trattato di una cosa complicata da digerire e capire: ‘Come interpreti qualcuno di simile con autenticità?’. E penso che gli opportunisti sono spesso quel tipo di persona, siano spesso le persone che dicono ‘Oh, non ho bisogno di molto’ e poi colgono queste opportunità. Ma le opportunità, se non le scegli bene, ti portano lungo un terribile percorso.

Toby ha proseguito sottolineando:

Penso che ci creda realmente. C’è una battuta nello script in cui dice ‘Non sono cambiato’. E non penso lo abbia fatto. Vede realmente un’opportunità e pensa che la stia cogliendo, non vede tutto quello che sta accadendo. C’è quindi una certa ingenuità su Miles. Lo vedi all’inizio con un entusiasmo e un po’ di stupore. Ma penso che la bellezza di quel personaggio è che c’è in arrivo un po’ di pressione e quella pressione è realmente ciò che forma i diamanti, mostra realmente la misura di una persona. È stato un personaggio affascinante e interessante da interpretare e con un grandioso arco narrativo. Un’opportunità troppo buona per lasciarsela sfuggire.

Che ne pensate del personaggio di Miles, interpretato da Toby Kebbell, nella stagione 4 di For All Mankind? Lasciate un commento!

