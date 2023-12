Dopo aver partecipato alla stagione 4 di For All Mankind, Toby Kebbell spera di tornare anche nella 5.

In una recente intervista, l’attore ha condiviso ciò che spera di vedere per il suo personaggio in una possibile stagione 5 di For All Mankind:

Vorrei poter parlare, sai, quanto meno immaginarmelo… Ma non c’è niente, non ne sappiamo niente. Non posso parlarne. Ma, nella mia fantasia personale, ho visto questa sceneggiatura che spiega che questi sono i pionieri, queste sono le persone che hanno fondato le nazioni in passato e ci vuole molto per farlo. Anche sul set. Sono set bellissimi. Hanno costruito i confini del luogo in cui vivono, nel sottoquarto.

Era così claustrofobico nella vita reale, anche solo essere lì per 8, 10, 12 ore al giorno, ti viene la claustrofobia. Mi dicevo ‘Amico, non so se ce la farei.’ Ma penso che questo sia lo spirito pionieristico e penso che questo debba essere aperto almeno a Miles. Quindi spero che lo vedremo, e spero… mi sono divertito così tanto. È così divertente. uno spettacolo così brillante e intelligente. È divertente da guardare per tutti. Spero che Miles diventi un pioniere.