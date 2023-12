Toby Kebbell nel cast della stagione 4 di For All Mankind, ha parlato delle tute spaziali dello show di Apple TV+.

ComicBook.com ha recentemente avuto la possibilità di chiacchierare con Kebbell, che interpreta Miles Dale nella serie tv:

Puzzavano davvero. Voglio dire, la verità è che quei poveri attori sono stati in quella cosa, anche molte stagioni prima. Fanno del loro meglio. Erano igienizzate, perché eravamo in un periodo di infezione virale. Quindi era tutto igienizzato. Puzzava di candeggina, ecco l’odore.

La storia si era interrotta con Ellen che faceva visita a Pam, sua ex amante, dopo aver fatto coming out durante una conferenza stampa. Facendo i conti con la minaccia di un impeachment, il suo vice presidente Jim Bragg le aveva consigliato di dimettersi, tuttavia il suo destino era rimasto in sospeso. Per scoprire cosa accadrà al personaggio bisognerà quindi attendere.

Nella quarta stagione di For All Mankind non torneranno inoltre Shantel Van Santen e Sonya Walger, interpreti di Karen Baldwin e Molly Cobb.

Tra i nuovi arrivi ci saranno invece Daniel Sern nella parte di Eli Hobson che è il nuovo amministratore della NASA, Svetlana Efremova nei panni dell’ufficiale sovietica Irina Morozova, Tyner Rushing che sarà Samantha, impegnata a lavorare su Marte, e Toby Kebbell nel ruolo di Miles, che cerca nuove opportunità su Marte.

Siete dispiaciuti che Jodi Balfour non sarà più una presenza regolare nel cast della stagione 4 di For All Mankind?

