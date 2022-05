, il sequel di, diventerà una serie anime ed è al momento in produzione.

Sebbene non ci sia stata nessuna comunicazione ufficiale quando l’adattamento animato di Seven Deadly Sins si è concluso, i fan dell’opera sapevano che un annuncio del sequel non poteva tardare ad arrivare.

Purtroppo oltre la conferma della produzione dell’anime, non ci sono ulteriori notizie, né relative allo Studio né allo staff coinvolto, e potete solo vedere un artwork del protagonista del sequel, Percival, al fianco di Meliodas, il protagonista di Seven Deadly Sins.

Four Knights of the Apocalypse is getting an anime adaptation! Congratulations Nakaba-sensei ☺️🎉 pic.twitter.com/lQys3qNyHH — Nakaba Art (@ArtOfNakaba) May 7, 2022

Di seguito trovate una breve sinossi di Four Knights of Apokalypse:

La serie si svolge anni dopo lo scioglimento dei Seven Deadly Sins, e si concentra sul giovane ragazzo di nome Percival, che scopre di essere destinato a far parte di un gruppo di quattro cavalieri che secondo una profezia distruggeranno il mondo. Di conseguenza, preso di mira dalle forze di Camelot, Percival si reca alla ricerca degli altri tre membri dei Quattro Cavalieri.

Non appena avremo novità sull’anime, ve le comunicheremo sulle nostre pagine.

Nel nostro paese Seven Deadly Sins è disponibile su Netflix, quindi molto probabilmente, anche il suo sequel arriverà sulla stessa piattaforma.

Siete contenti per l’annuncio dell’anime di Four Knights of the Apocalypse? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali scoial.

Fonte: Comic Book