Frasier: Jack Cutmore-Scott entra nel cast della serie revival

In occasione del revival di Frasier è stato effettuato il recast per uno dei ruoli principali: Jack Cutmore-Scott (Tenet) sarà infatti l’interprete di Freddy Crane, il figlio del protagonista.

La prima stagione dello show targato Paramount+ sarà composta da dieci puntate e continuerà la storia del personaggio di Kelsey Grammer.

La nuova versione di Freddy viene descritta come “una combinazione ricca di sfumature di suo padre e suo nonno”. Alcuni anni prima, Freddy si è rifiutato di seguire le orme del padre, decidendo di abbandonare l’università e diventare un vigile del fuoco. Alcuni problemi lo hanno però portato a non avere nessuno a cui affidarsi nella vita. Se padre e figlio riusciranno a superare le differenze che li hanno divisi in passato, Freddy e Frasier potrebbero finalmente richiudere vecchie ferite.

Freddy, nello show originale, era stato interpretato dai gemelli Christopher e Kevin Graves, e da Luke Tarsitano e Trevor Einhorn.

Chris Harris (How I Met Your Mother) e Joe Cristalli (Life in Pieces) firmeranno gli script della serie prodotta per Paramount+.

Nelle puntate si vedrà Frasier mentre si trasferisce in una nuova città e affronta nuove sfide, stringe rapporti e cerca di realizzare alcuni sogni.

Che ne pensate dell’arrivo di Jack Cutmore-Scott nel ruolo di Freddy Crane nel revival di Frasier? Lasciate un commento!

Fonte: ComicBook