Ken Levine, autore originale di Frasier, Cheers e MASH, ha criticato quanto fatto dal revival di Paramount+.

In un recente episodio di Hollywood & Levine, lo scrittore, regista e consulente Ken Levine ha spiegato in dettaglio perché il revival di Paramount+ non funziona. Levine ha aggiunto che il team di sceneggiatori non ha necessariamente ascoltato i consigli dei consulenti veterani che hanno lavorato allo spin-off originale sottolineando come i nuovi personaggi non hanno un forte legame con lo stesso Frasier:

Innanzitutto scomponiamo il concetto. Quando crei una serie tv, soprattutto attorno a un personaggio principale, pensa a una ruota di un carro e metti il ​​personaggio principale al centro. E poi ci sono tutti questi raggi sul bordo esterno. E ognuno di questi raggi rappresenta un personaggio della serie. Ma ognuno di questi personaggi deve in qualche modo relazionarsi direttamente con quello al centro. Cosa rappresenta? È l’interesse amoroso? È un avversario? È suo amico e confidente? È qualcuno che è stato una spina nel fianco per tutta la vita? È qualcuno che gli impedisce di raggiungere il suo obiettivo? E’ qualcuno che può usare? È una relazione che lo ha infastidito per tutta la vita e che sta cercando di risolvere? Ognuno di questi personaggi deve avere una relazione molto chiara con il protagonista. Ora guarda la serie originale. E hai il personaggio di Martin, che era uno che riequilibrava le situazioni. Quando Frasier e Niles andavano oltre, avevi bisogno di qualcuno che infilasse uno spillo nel palloncino e smorzasse la situazione. E quello era Martin. Doveva fare quella cosa lì. Martin era il padre di Frasier e il padre di Niles. Quindi ci sono anche molte dinamiche familiari. Roz, in un certo senso, aveva lo stesso scopo ma al lavoro. Niles era un confidente e c’era anche una certa rivalità tra fratelli. E puoi esaminare tutti i personaggi e puoi sottolineare, in modo molto specifico, ciò che davano a Frasier. Adesso guardiamo la nuova serie. E vado in ordine con i personaggi. Ok, Freddy, suo figlio, sicuramente lui è a posto. C’è una relazione. Vedremo esattamente in cosa consiste questa relazione. Ma c’è anche il personaggio di Alan, che è il professore di Harvard, che presumibilmente era il migliore amico di Frasier. Eppure, non è mai stato menzionato nelle nove stagioni di Cheers e nelle 11 stagioni di Frasier. Migliore amico, e non è mai stato menzionato nemmeno una volta. Quindi ti domandi “Eh? Qual è la logica?” Poi c’è il personaggio di Eve, che vive con Freddy, e la storia di Eve è che il suo ragazzo era un pompiere. Hanno avuto un figlio insieme e il pompiere è morto. E così, Freddy lascia che lei e il suo bambino stiano con lui. Ok, fantastico. Cosa c’entra questo con Frasier? Puoi mandare via quel personaggio? Certo che puoi. Non so cosa stia facendo quel personaggio in relazione a Frasier. Poi, c’è il personaggio di Olivia che è la preside di Harvard. Vuole disperatamente convincere Frasier a insegnare ad Harvard perché ora è famoso. Hanno deciso che è diventato una star televisiva tipo il Dr. Phil. E ancora mi chiedo: “Questa è Harvard”. Cosa gliene frega?’ Perché Harvard dovrebbe essere così entusiasta di avere un dottor Oz nella sua facoltà? Ora, posso capire se dicessimo che era un college molto piccolo, un’università di Middlebury che ne guadagnerebbe in visibilità con l’ingresso di una celebrità. Ma questa è Harvard. E quindi, dico, qual è il suo scopo? Perché, dopo un po’, Frasier si sistemerà. E insegnerà ad Harvard. E tu continui a dirti: “Bene, ma qual è il suo ruolo?”

Levine non è il solo ad aver rifiutato il revival di Frasier, in un’intervista con il Los Angeles Times, David Hyde Pierce ha parlato della sua decisione di non tornare nei panni di Niles:

Non ho mai veramente voluto tornare indietro. Non è come se avessi detto: “Oh, non voglio farlo mai più”. Ho amato ogni momento. Era che volevo fare altre cose. E quando abbiamo iniziato a parlare seriamente del revival, avevo appena iniziato le riprese di Julia e stavo lavorando a un musical e avevo intenzione di fare un altro musical, non Frasier. E ho pensato semplicemente: “Non voglio impegnarmi in uno show e non essere in grado di fare cose del genere”. E ho anche pensato: “In realtà non hanno bisogno di me”. Frasier è passato a un nuovo mondo. Hanno nuovi personaggi. E penso di avere ragione. Sta andando alla grande. E i nuovi attori sono fantastici.

Il revival segue Frasier Crane, interpretato nuovamente da Kelsey Grammer, nel suo nuovo capitolo della sua vita mentre ritorna a Boston con nuove sfide da affrontare, nuovi rapporti da formare e un vecchio sogno o due da realizzare finalmente.

Nel cast ci sono poi Jack Cutmore-Scott nella parte del figlio del protagonista, Freddy, Nicholas Lyndhurst che sarà Alan, Toks Olagundoye nella parte di Olivia, Jess Salgueiro nei panni di Eve, e Anders Keith nella parte di David, nipote di Frasier.

Bebe Neuwirth sarà invece una guest star in una puntata, interpretando nuovamente la dottoressa Lilith Sternin.

Grammer è coinvolto anche come produttore, mentre Chris Harris e Joe Cristalli saranno autori e produttori.

Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: Screen Rant, 2

I film e le serie imperdibili