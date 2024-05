Kevin Daniels, parte del cast del reboot di Frasier, ha dato qualche anticipazione sulla stagione 2.

Daniels non solo interpreta Tiny nel reboot, ma è anche apparso in un episodio della serie originale. L’attore interpretava Steve in un episodio della decima stagione, e in una recente intervista ha detto che lo showrunner di Frasier Joe Cristalli ha un’idea per collegare le storie di Steve e Tiny:

Non dirlo a nessuno. Nessuno deve saperlo. In realtà, reciterò qui a Los Angeles, in un’opera intitolata Monsters of the American Cinema. È davvero divertente. Ma molti membri del cast del nuovo reboot sono venuti e l’hanno visto ieri sera. E il nostro showrunner… Joe è arrivato ieri sera e stavamo parlando proprio di quella cosa. E mi ha detto: “Beh, forse in questa stagione i fan scopriranno che Tiny ha un fratello a Seattle. E io ho pensato: “Sarebbe divertente”. Ho un fratello gemello, uno che lo odia, e ora uno che lavora nella caserma dei pompieri… Ma è per i fan come te, per coloro che lo guardano, loro lo capiscono.

Daniels ha poi parlato della stagione 2 di Frasier in generale:

Beh, ieri hanno letto il primo copione. Io penso di iniziare con l’episodio due, e poi andiamo, penso che faremo sette o otto episodi. I nostri piccoli pompieri, la gente, lo scopriremo. È fantastico lavorare con Kelsey Grammer ed è così divertente, e Nicholas Hurst, il grande comico della BBC è fantastico… È semplicemente fantastico far parte di un franchise così iconico, e abbiamo un grande pubblico, e la speranza è che conduca ad altre cose.

Il nuovo “Frasier”, vede protagonista Kelsey Grammer nel ruolo che lo ha reso famoso prima in “Cheers” e poi nell’originale “Frasier” (1993-2004), è uscito in anteprima lo scorso ottobre con 10 episodi.

Il revival segue Frasier Crane, interpretato nuovamente da Kelsey Grammer, nel suo nuovo capitolo della sua vita mentre ritorna a Boston con nuove sfide da affrontare, nuovi rapporti da formare e un vecchio sogno o due da realizzare finalmente.

Nel cast ci sono poi Jack Cutmore-Scott nella parte del figlio del protagonista, Freddy, Nicholas Lyndhurst che sarà Alan, Toks Olagundoye nella parte di Olivia, Jess Salgueiro nei panni di Eve, e Anders Keith nella parte di David, nipote di Frasier.

Bebe Neuwirth sarà invece una guest star in una puntata, interpretando nuovamente la dottoressa Lilith Sternin.

Grammer è coinvolto anche come produttore, mentre Chris Harris e Joe Cristalli saranno autori e produttori.

