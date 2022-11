Nella sua autobiografia Friends, Lovers and the Big Terrible Thing, Matthew Perry ha svelato un’interessante aneddoto sul finale di Friends, la celebre sitcom in cui interpreta Chandler Bing. Nei minuti finali dell’ultimo episodio, Monica sta sgomberando il suo appartamento e tutti lasciano le chiavi sul bancone della cucina. Rachel suggerisce di andare a prendere un caffè e tutti accettano, prima che Chandler pronunci una delle sue battute sarcastiche chiedendo: “Dove?”. Come i fan della serie sanno, il gruppo di amici frequenta spesso la caffetteria Central Perk.

L’attore ha dunque raccontato di essere stato lui stesso a chiedere di pronunciare l’ultima battuta:

Prima di quell’episodio finale, avevo preso da parte [la co-creatrice/produttrice esecutiva] Marta Kauffman. “A nessun altro importerà di questo, tranne che a me”, ho detto. “Quindi, posso avere l’ultima battuta?”. Ecco perché mentre usciamo tutti dall’appartamento e Rachel propone un ultimo caffè, io devo far calare il sipario su Friends. Adoro l’espressione di Schwimmer [interprete di Ross] quando pronuncio questa battuta: è il perfetto mix di affetto e divertimento, esattamente quello che la serie Friends ha sempre regalato al mondo.

Creata da David Crane e Marta Kauffman e trasmessa sul network televisivo americano NBC dal 22 settembre 1994 al 6 maggio 2004, Friends ruota attorno a un gruppo di sei amici a Manhattan: i ragazzi Ross, Chandler e Joey, e le ragazze Rachel, Monica e Phoebe. Trovate tutte le informazioni sulla serie nella nostra scheda.

Fonte: Deadline