Reese Witherspoon ha ricordato con terrore il suo cameo in Friends, diverso da qualsiasi cosa avesse fatto fino a quel momento.

In una recente intervista con People, Witherspoon ha ricordato la sua esperienza sul set di Friends, che definisce ancora la più terrorizzante della sua carriera:

Oh mio Dio, essere stata sul set di Friends è ancora oggi uno dei momenti più spaventosi di sempre. Perché era di fronte a un pubblico dal vivo e non avevo mai fatto teatro. Non ero mai stato di fronte a un pubblico dal vivo, e sono rimasta stupefatta da come il cast reagisse così velocemente con le loro battute.