Carrie-Anne Moss farà parte del cast della stagione 2 di Fubar, la serie Netflix con star Arnold Schwarzenegger.

La star di Matrix avrà il ruolo di Greta Nelso, un’ex spia della Germania Est che ha avuto una storia appassionata con Luke Brunner (Schwarzenegger). Dopo la sua ultima missione in cui ha salvato un altro agente, che era in realtà sua figlia, Luke è ora tornato ed è alle prese con nuovi villain. Greta è una vecchia fiamma legata al passato di Luke che minaccia di distruggere il mondo, se non distruggerà prima la sua vita.

Nel cast dei nuovi episodi ci saranno Monica Barbaro, Fortune Feimster, Travis Van Winkle, Jay Baruchel, Aparna Brielle, Andy Buckley, Milan Carter, Fabiana Udenio e Barbara Eve Harris.

Nick Santora è creatore, showrunner e produttore esecutivo della serie.

Fonte: Deadline

