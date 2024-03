Arnold Schwarzenegger ha confermato che le riprese della stagione 2 di Fubar cominceranno il mese prossimo.

Nella sua ultima fansletter, Schwarzenegger ha confermato che le riprese cominceranno il mese prossimo, senza aggiungere altri dettagli. Con molta probabilità la serie tv sarà disponibile all’inizio del prossimo anno.

Gli eroi non vanno mai in pensione, al massimo partono per una nuova missione. Arnold Schwarzenegger torna come protagonista della prima serie di tutta la sua carriera! Costretti a fare gioco di squadra, un padre e sua figlia scoprono di lavorare entrambi segretamente da anni come agenti della CIA, rendendosi così conto che il loro rapporto è un castello di menzogne e che in realtà non si conoscono per niente.

FUBAR descrive dinamiche familiari universali in un contesto di spie, scene d’azione mozzafiato e tanto umorismo. Il cast include Monica Barbaro, Milan Carter, Fortune Feimster, Travis Van Winkle, Jay Baruchel, Andy Buckley, Aparna Brielle, Barbara Eve Harris, Fabiana Udenio e Gabriel Luna.

Fubar è disponibile su Netflix.

