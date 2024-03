David Benioff e D.B. Weiss hanno parlato della serie Game of Thrones spiegando quali sono state le loro morti preferiti.

Durante un podcast del podcast Happy Sad Confused, gli showrunner hanno parlato delle uscite di scena che hanno amato.

Weiss ha spiegato:

Dan ha ammesso che uccidere Bolton, interpretato da Iwan Rheon, ha portato a una situazione un po’ sopra le righe facendolo divorare dai mastini perché si stava cercando di equilibrare la situazione con la malvagità dimostrata in passato. Benioff, parlando della morte di Ramsay, ha aggiunto:

Non si vede realmente la sua morte. Si vede qualcosa sullo sfondo, ma non si vede realmente il momento in cui viene ucciso. Quello che vedete è il sorriso di Sophie Turner. Era tutta girata senza tagli e abbiamo girato la scena sette volte o qualcosa di simile… L’ha fatta nel modo perfetto la settima o ottava volta ed è stata semplicemente quella sensazione… Quella è stata così epica. Sophie è stata così brava. Quando ha realizzato quella scena ho pensato che ora potevo morire felice.