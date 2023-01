Geek Girl: Netflix annuncia la serie tratta dai romanzi di Holly Smale

Netflix ha annunciato la produzione di Geek Girl, serie tratta dai romanzi di Holly Smale.

Il progetto sarà composto, nella prima stagione da 10 puntate e le riprese si svolgeranno prossimamente.

Geek Girl racconta la storia di un’adolescente goffa e neurodiversa, Harriet Manners, la cui vita viene sconvolta quando viene notata e le viene chiesto di diventare una modella, situazione che la porta a compiere un’esperienza che le regala un percorso che le fa scoprire se stessa mentre cerca un equilibrio tra essere una studentessa e il mondo dell’alta moda.

Jeff Norton si occuperà della produzione tramite la collaborazione tra Waterside Studios.

Ruby Rock Pictures, fondata da Zoe Rocha (Moone Boy) realizzerà il progetto.

I romanzi scritti da Holly Smeale hanno conquistato i lettori di quasi tutto il mondo. I volumi sono stati pubblicati da HarperCollins e sono stati tradotti in oltre 30 lingue.

Netflix distribuirà la serie, ma non è stato annunciato il periodo del debutto in streaming.

Fonte: Deadline