Prime video ha pubblicato tante foto dal dietro le quinte di Gen V, lo spin-off di The Boys.

Nelle foto, che potete vedere qui sotto, ci sono tutti i protagonisti dello show, impegnati sia in scena che in totali momenti di relax.

Gen V 10

Gen V 9

Gen V 8

Gen V 7

Gen V 6

Gen V 5

Gen V 4

Gen V 3

Gen V 2

Gen V 1



















A partire da venerdì scorso, ci saranno nuovi episodi di Gen V ogni settimana fino all’epico finale di stagione di venerdì 3 novembre. La serie sarà disponibile in oltre 240 Paesi e territori nel mondo.

La serie è ambientata alla Godolkin University School of Crimefighting, l’unica università americana indirizzata ai “giovani dotati”, un ambiente “confortevole” creato appositamente dalla Vought per allevare la nuova generazione di eroi. Gen V esplorerà le vite di Supereroi ormonali e competitivi che mettono alla prova i loro limiti fisici, sessuali e morali, gareggiando per diventare i primi della scuola.

Nel cast compaiono Jaz Sinclair, Lizze Broadway, Chance Perdomo, Maddie Phillips, London Thor, Derek Luh, Asa Germann, Shelley Conn, Patrick Schwarzenegger, Sean Patrick Thomas, Marco Pigossi. Rivedremo anche Jessie T. Usher, Colby Minifie e P.J. Byrne.

La serie sarà prodotta da Sony Pictures Television Studios e Amazon Studios, in associazione con Kripke Enterprises, Point Grey Pictures, e Original Film.

Vi piacciono queste foto dal dietro le quinte di Gen V? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: Twitter

Le serie imperdibili