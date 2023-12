Sia Karen Fukuhara che Erin Moriarty, protagoniste di The Boys, apparirebbero volentieri nella stagione 2 di Gen V.

Karen Fukuhara ed Erin Moriarty erano entrambe ospiti di una recente fiera di fumetti dove hanno svelato di aver già discusso dell’apparizione nella stagione 2 dello spin-off di The Boys. Fukuhara ha infatti esordito dicendo:

Sì, ne ho già parlato con Eric Kripke. Non so come, ma penso che Frenchie e Kimiko debbano fare la loro apparizione in qualche modo. Voglio dire, devono essere in missione da qualche parte in quel mondo, giusto?

Moriarty ha aggiunto che le piacerebbe vedere Starlight apparire nella serie:

Prima di tutto, diavolo sì, mi piacerebbe essere in Gen V. Ma in secondo luogo, sono assolutamente curiosa di come Eric Kripke curerà quei personaggi. Non lo dico solo per convincere la gente a guardarlo. Non sarà mai arbitrario. Saranno loro a decidere, giusto? E spero solo che alcuni personaggi seguano l’esempio e preferiscano Starlight piuttosto che perseguire l’odio verso gli umani…

Nella quarta stagione di The Boys, il mondo è sull’orlo del baratro. Victoria Neuman è più vicina che mai allo Studio Ovale e sotto il controllo di Homelander, che sta consolidando il suo potere. Billy Butcher, a cui restano solo pochi mesi di vita, ha perso sia il figlio di Becca sia il suo ruolo di leader di The Boys. Il resto della squadra è stanco delle sue bugie. La posta in gioco sarà più alta del solito e loro dovranno trovare un modo per collaborare e salvare il mondo, prima che sia troppo tardi. La quarta stagione accoglierà nel cast Susan Heyward, Valorie Curry e Jeffrey Dean Morgan.

Basato sul fumetto best-seller del New York Times creato da Garth Ennis e Darick Robertson, qui in veste anche di executive producer, The Boys è stato sviluppato dall’executive producer e showrunner Eric Kripke. Tra gli altri executive producer si annoverano anche Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver, Neal H. Moritz, Pavun Shetty, Phil Sgriccia, Craig Rosenberg, Ken F. Levin, Jason Netter, Paul Grellong, David Reed, Meredith Glynn e Michaela Starr. The Boys è prodotta da Amazon Studios e Sony Pictures Television Studios, in collaborazione con Kripke Enterprises, Original Film e Point Grey Pictures.

