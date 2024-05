A pochi giorni dal debutto della quarta stagione di The Boys, lo showrunner Eric Kripke parla per la prima volta della morte di Chance Perdomo, la star di Gen V che ha perso la vita in un incidente in moto alla fine di marzo. La sua scomparsa ha colpito tutta la produzione della serie, e ha costretto anche al rinvio dell’inizio delle riprese della seconda stagione, iniziate pochi giorni fa.

“Provo davvero compassione per gli attori, perché sono come una famiglia. So che è molto difficile per molti di loro,” ha spiegato Kripke in un’intervista con EW. “È doloroso e molto difficile per le persone che lo amavano. È tragico e orribile, quindi spero che riusciremo a rendergli onore e mostrando il suo personaggio come l’eroe che era: sarà un piccolo gesto per quello che i suoi cari stanno vivendo in questo momento,” ha aggiunto.

Dopo la morte dell’attore, la produzione ha deciso di evitare un recasting del personaggio di Andre Anderson, scegliendo invece di riscrivere le storyline che lo riguardavano per rendergli onore. Una decisione molto complicata, perché (in base al finale della prima stagione) Perdomo avrebbe avuto un ruolo importante nei nuovi episodi: “È stato impegnativo, per usare un eufemismo,” spiega Kripke. “Eravamo a una settimana dall’inizio delle riprese quando Chance è morto. Quindi abbiamo dovuto quasi ripensare tutto in poche settimane. Ma quello che dico alla gente quando dice ‘wow, è una follia!’ [è] che tutto questo impallidisce in confronto a quello che i suoi amici e i suoi cari stanno attraversando. È il minimo che potessimo fare.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Potete rimanere aggiornati sullo show grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Siamo anche su TikTok, seguiteci!

Le serie imperdibili