Come precedentemente annunciato, sono cominciate le riprese per la stagione 2 di Gen V, in arrivo prossimamente.

Derek Luh e Lizze Broadway, che interpretano rispettivamente la versione maschile di Jordan e Emma, hanno pubblicato le prime foto dal set della stagione 2 di Gen V:

Come vi avevamo riportato a inizio mese il personaggio di Chance Perdomo, tragicamente scomparso quest’anno, non verrà recastato, e le sue scene sono state modificate in modo tale che il personaggio non compaia più nella serie (probabilmente verrà data una spiegazione a riguardo).

Nel cast torneranno Jaz Sinclair, Lizze Broadway, Maddie Phillips, London Thor, Derek Luh, Asa Germann, Shelley Conn, Patrick Schwarzenegger, Sean Patrick Thomas, Marco Pigossi. Rivedremo anche Jessie T. Usher, Colby Minifie e P.J. Byrne.

Tutti gli otto episodi di Gen V Season One sono ora in streaming su Prime Video.

