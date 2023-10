Attenzione: l'articolo contiene spoiler

L’episodio 4 di Gen V è finalmente disponibile su Prime Video, e con esso fa il suo debutto un nuovo importante personaggio dei fumetti di The Boys: Tek Knight. In Gen V, Tek Knight si presenta agli spettatori come il conduttore di una serie televisiva su Vought+, intitolata “The Whole Truth,” una sorta di docu-serie investigativa simile a “Dateline.” In questo episodio, lo vediamo nel campus dell’Università Godolkin mentre registra un episodio dedicato al misterioso decesso di Golden Boy. Sorprendentemente, Tek Knight mostra una serie di poteri unici, che si discostano notevolmente dalle abilità dei supereroi comuni nella serie The Boys.

Nei fumetti, Tek Knight non ha poteri.

Tuttavia, in Gen V, scopriamo che il personaggio possiede incredibili capacità basate sull’osservazione. In due scene distintive, Tek Knight dimostra la sua abilità di scrutare una persona dall’altra parte della stanza e di dedurre dettagli impressionanti su di lei, come la secrezione di adrenalina attraverso la pelle, il ciclo ovulatorio e persino la rilevazione di eventuali bugie. La sua scelta di condurre una serie investigativa per conto della Vought potrebbe non sembrare immediatamente ovvia, ma sicuramente offre il potenziale per risolvere crimini complessi.

Nelle pagine dei fumetti di The Boys, Tek Knight è in realtà privo di abilità sovrumane. Garth Ennis e Darick Robertson lo utilizzano come una sorta di parodia sia di Batman che di Iron Man, raffigurandolo come un uomo ricco con un maggiordomo, una giovane allieva e una gigantesca armatura usata per combattere il crimine. Nella serie di fumetti, proprio come nel mondo di The Boys, il Cavaliere di Tek mostra una strana tendenza a sviluppare un’ossessione per il sesso con oggetti inanimati, un comportamento attribuito a un tumore al cervello.

Nella serie Gen V, il ruolo di Tek Knight è interpretato dall’attore Derek Wilson, che potreste già conoscere per le sue apparizioni in episodi di serie TV come Rectify, Person of Interest e The Good Wife. Inoltre, Wilson ha recitato in altri progetti basati su fumetti, tra cui il ruolo del detective Tim Munroe nel film Birds of Prey. Oltre a ciò, Derek Wilson è apparso in serie televisive come Future Man e Preacher, entrambe prodotte dalla Point Grey Pictures di Seth Rogen e Evan Goldberg, che sono anche i produttori di The Boys e Gen V.

