Gina Carano ha recentemente fatto causa a Disney e Lucasfilm sostenendo di essere stata licenziata in modo illecito da The Mandalorian e l’attrice ha lodato il sostegno ricevuto da Elon Musk, paragonandolo a Batman in una nuova intervista.

L’interprete di Cara Dune sostiene di aver perso il suo ruolo nella saga di Star Wars a causa di alcuni tweet considerati controversi. Disney aveva sostenuto che Carano non sarebbe stata coinvolta in futuro a causa di post in cui “denigrava le persone in base alle loro identità culturali e religiose”, sostenendo poi che aveva compiuto dei commenti “ripugnanti e inaccettabili”.

Gina, parlando della causa con The Post Millennial, ha ora dichiarato:

Sono felice che le persone approfondiranno e prenderanno seriamente in considerazione la mia situazione e dovranno capire, quando guarderanno tutto questo, cosa stava facendo la loro società. E facendolo dovranno compiere degli aggiustamenti, in modo che questo accada molto più difficilmente con la prossima persona. Ed è il motivo per cui quello che sto facendo è importante.

L’attrice ha poi ha aggiunto:

Molte persone, i miliardari, investono i loro soldi ovunque vogliano, ma investire i propri soldi per difendere le persone che hanno subito un torto è una causa così nobile. Elon Musk è come se fosse una specie di Batman.

Carano ha poi spiegato che non pensa di aver offeso la communità transgender usando “beep/boop” sul proprio profilo:

Ho pensato a quale fosse la cosa meno offensiva che potessi fare. E, per me, quella è la cosa meno offensiva. E ci sono stati semplicemente così tanti commenti aggressivi di troll, bot, e hater, e probabilmente molti giovani indotti in errore che amano bullizzare le persone. E quindi, quando qualcuno mi diceva qualcosa di negativo semplicemente rispondevo ‘beep boop’ perché mi sembrava la cosa più carina. Vedi tutti gli altri, anche molti miei co-protagonisti, che rispondevano in modo aggressivo a queste persone e dicevano cose, e io sono lì rispondendo in quel modo, ma sono l’unica che viene licenziata?

