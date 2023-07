Le riprese della seconda stagione de Il Signore degli Anelli: gli Anelli del Potere sone terminate da qualche settimana, in tempo per non essere interrotte dall’inizio dello sciopero degli attori, dopo che la produzione era riuscita a proseguire nel corso dello sciopero degli sceneggiatori senza la supervisione sul set degli showrunner e degli sceneggiatori.

Adesso la serie è entrata nella lunga fase di post-produzione, che durerà almeno un anno (difficilmente la seconda stagione uscirà prima dell’autunno del 2024), e nel frattempo continuano le speculazioni sui nuovi episodi. In questo senso, finalmente è stato svelato un mistero che durava da mesi: chi interpreterà Celeborn, l’elfo che nei film di Peter Jackson aveva il volto di Marton Csokas e che affiancava Galadriel (Cate Blanchett).

Secondo quanto riporta FellowshipOfFans, solitamente molto affidabile su queste notizie, sarà Calam Lynch a indossare i panni di un Celeborn decisamente più giovanile rispetto a quanto eravamo abituati a vedere (al pari di Galadriel, interpretata da Morfydd Clark). Il sito aggiunge che nella seconda stagione l’elfo si troverà a vestire abiti argento, blu scuri e dorati, con una parrucca “color argento” e capelli lunghi (un’informazione per la quale i fan tireranno un sospiro di sollievo, viste le numerose polemiche legate alla lunghezza dei capelli degli elfi nella prima stagione).

Classe 1994, Calam Lynch è noto per aver partecipato a serie come Derry Girls e Bridgerton, in cui interpreta Theo Sharpe.

Calam Lynch

