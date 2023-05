Morfydd Clarke e gli altri membri del cast hanno condiviso qualche anticipazione della stagione 2 della serie Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, svelando che Galadriel riceverà nelle nuove puntate il suo anello.

L’attrice, durante un evento che si è svolto a Hollywood, ha dichiarato:

Sta per capitarle una cosa che le cambierà la vita. Sta per fare la conoscenza di Nenya, il suo anello ed è realmente eccitante vedere come entra in scena la magia.

La prima stagione si era infatti conclusa con la creazione dei tre anelli e uno di loro sarà indossato da Galadriel. I restanti saranno destinati a Cirdan, che apparirà nella seconda stagione, e poi Gandalf, la cui presenza nello show non è ancora stata annunciata. Il terzo sarà indossato da Gil-Galad (Benjamin Walker) ed Elrond (Robert Aramayo), personaggi già presenti nella serie.

Tra gli anelli ci sono poi i sette assegnati ai nani, i nove che finiranno nelle mani degli uomini, e l’anello che ha il potere su tutti gli altri, indossato da Sauron.

Clark ha ricordato:

Quando abbiamo finito la prima stagione, si stavano realizzando gli anelli e sapevamo che sarebbe stato un enorme cambiamento per la Terra di Mezzo. Galadriel sarà una parte di quel cambiamento perché ha il suo anello. Sta cercando di vedere la luce attraverso l’oscurità.

Peter Mullan, interprete di Re Durin III, ha invece anticipato:

Ci sono altri anelli, lo show è intitolato Gli anelli del potere. Io forse otterrò una nuova collana, chi lo sa?

L’attore ha inoltre spiegato che il rapporto con il figlio, il principe Durin (Owain Arthur), diventerà davvero problematico:

Il mio ragazzo affronta delle cose che lo cambiano. Quindi suo figlio sta reagendo a un padre davvero diverso, non è il padre che vedete, è una persona differente.

Ismael Cruz Córdova, interprete di Arondir, ha invece ricordato che nella prima stagione i protagonisti erano alle prese con una situazione quasi di pace e ora c’è un cambiamento, oltre al fatto che Sauron è presente, dovendo quindi fare i conti con la “propria identità, umanità e i loro amori”. L’attore ha aggiunto:

Quello che vedrete è la profondità della nostra realtà e come viene espressa. E da lì che prende tutto il via.

Sophia Nomvete ha invece parlato della Principessa Disa spiegando che ha potuto interpretarla dopo le esperienze compiute nella prima:

Disa era già stata costruita ed era lì con me, e c’era questo reale entusiasmo all’idea di immergersi in questa nuova storia. La seconda stagione mi mostrerà con più forza e sicurezza rispetto a quanto avessi prima. Spero che dia i suoi frutti.

Arthur ha poi parlato del legame tra il principe Durin ed Elrond:

Quello che mi piace di Elrdon è che è piuttosto simile a Durin nonostante provegano da due situazioni diverse. Elrond è per metà umano e Durin pensa fuori dagli schermi. Andare contro il volere del padre nella prima stagione è stato realmente importante per Durin e lo ha fatto per Elrond, per il bene superiore e per gli elfi. Quel legame e quell’approccio nell’andare fuori dagli schemi, andando oltre la propria cultura è ciò che li unisce. Penso che abbiano un piano per rendere il mondo un posto migliore.

Cruz Córdova ha infine spiegato che ha dovuto affrontare le critiche e i commenti razzisti a causa del fatto che interpreta il primo elfo nero nel mondo di Tolkien, ma questo non lo ha ostacolato:

Mi sto preparando da una vita per questo ruolo e ho lottato così a lungo per un’opportunità di questo tipo. Ho voluto interpretare un elfo per circa 20 anni ed è stato un sogno che diventa realtà con molti oppositori lungo la strada. Quando abbiamo iniziato a girare avevo già affrontato un anno di critiche: molta negatività, minacce di morte, razzismo, tutto questo. Sapevo che avrei dovuto respingere ogni cosa per dimostrare a tutte queste persone che appartengo a questo mondo. Facendo un salto alla seconda stagione, l’amore e il sostegno sono stati concreti, mi emoziono ancora nel pensarci.

L’attore ha sottolineato di essere più consapevole rispetto a un anno fa e di non sentirsi più in obbligo nel mostrare di appartenere a quella realtà, potendo così finalmente dimostrare tutto il suo valore.

