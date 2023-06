Il cast della serie Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, mentre era ospite del Montecarlo Television Festival, ha parlato del razzismo che gli attori hanno dovuto affrontare e rivelato qualche dettaglio riguardante la stagione 2 del progetto prodotto da Amazon per Prime Video.

Owain Arthur, interprete di Durin IV, ha spiegato:

I commenti razzisti ti fanno infuriare. Pensi: ‘Realmente? Siamo ancora a questo punto come razza umana?’. Mi fa infuriare… I ragazzi hanno affrontato davvero molto, hanno subito le conseguenze delle cose. Spero che un giorno, come esseri umani, saremo tutti uniti. Quello che sto dicendo sembra in un certo senso patetico o drammatico, ma davvero, smettiamola con il razzismo.

Cynthia Addai-Robinson, interprete di Miriel, ha poi aggiunto che spera di lasciarsi alle spalle quelle polemiche:

Mentre passiamo alla stagione 2, non vedo l’ora di poter lasciarci questa conversazione alle spalle e procedere. Quando c’è del progresso non si ritorna sulle cose che sono già state stabilite. Sono pronta ad ammetterle e andare avanti, perché penso che abbiamo detto tutto quello che c’è da dire, davvero. Io so di averlo fatto.

I protagonisti hanno quindi parlato della seconda stagione. Arthur ha anticipato:

L’oscurità è arrivata. Possiamo dire quello. Affronteremo tutti un grande viaggio. Sappiamo che Sauron è qui.

Maxim Baldry, che ha il ruolo di Isildur, ha aggiunto:

Direi che c’è un po’ più di azione. Molta di più.

Owain ha confermato che la narrazione sarà maggiormente rapida e ci saranno più eventi.

L’interprete di Elendill, Lloyd Owen, ha invece anticipato:

Sappiamo tutti che Sauron è stato rivelato alla fine della prima stagione e quindi cosa accade quando c’è finalmente quella quantità di malvagità? Ogni persona nell’universo, all’interno del mondo di Tolkien, ne subirà le conseguenze. C’è sempre una scelta umana per quanto riguarda cosa accade quando sei posto di fronte al male e questo potrebbe rivelare la cattiveria e l’oscurità che è dentro di loro. Oppure ci si sposterà dal lato del bene? Tutti affronteranno un dilemma, di tipo morale, e prenderanno delle scelte realmente difficili.

Tra gli elementi che subiranno le conseguenze di quanto accaduto ci saranno anche i legami personali, come quello tra Elendil e Isildur.

Addai-Robinson ha successivamente spiegato:

La prima stagione è realmente un’introduzione. Stai gettando le basi per aspetti della storia che forse sono un po’ più noti perché conosciamo un po’ di più alcune delle cose che accadranno, che faranno parte della seconda stagione… Ma ci sono molte persone che non hanno mai letto i romanzi. Non hanno mai visto i film. Quindi la stagione 1, secondo me, è realmente per le persone che si avvicinano per la prima volta a Tolkien… La seconda si vedranno alcune delle storie mentre iniziano a emergere e svilupparsi.

