Gli Anelli del Potere: Morfydd Clark difende le scene di combattimento di Galadriel

Nonostante il debutto de Gli Anelli del Potere sia stato assolutamente soddisfacente, è innegabile che la serie Prime Video sia stata al centro di numerose discussioni negli ultimi giorni (anche se in realtà le polemiche sono iniziate diverso tempo fa). Una delle ultime lamentele del web riguarda Galadriel e le sue scene d’azione, un aspetto inedito del personaggio. Interpretata da Morfydd Clark, molti fan non riescono a non confrontarla con la Galadriel dei film (interpretata da Cate Blanchett), che dai combattimenti è sempre stata lontana. Riguardo a questo acceso dibattito è intervenuta la stessa Clark in un’intervista molto recente:

“Immagino che la serenità se la sia guadagnata con fatica. Non credo che si arrivi a quel livello di saggezza senza passare attraverso alcune cose“, ha dichiarato la Clark a Variety. “Lei in realtà parla di [come] con la saggezza ci sia una perdita di innocenza, che è stata una cosa davvero importante per me da trovare nella lore. Ad esempio, quanto si è giovani quando si hanno ancora migliaia di anni? Quindi ho pensato a quale innocenza avesse perso durante questo periodo. Gli elfi della Terza Era si sono evoluti fino a un certo punto. Gli elfi della Prima Era sono molto disordinati e si fregano l’un l’altro, si combattono e si deridono a vicenda. Sono la storia della Terra di Mezzo e quindi cambiano continuamente. Per tutti noi che interpretiamo personaggi canon è stato davvero interessante esplorare come questi personaggi siano diventati ciò che conosciamo“.

Per coloro che forse non sono ancora soddisfatti di questa svolta del personaggio, Clark ha portato alcune “prove” e ha offerto ciò che Tolkien stesso ha detto sul personaggio. “C’è un pezzo in cui Tolkien descrive Galadriel mentre si lega i capelli in una corona con una treccia mentre va in battaglia“, ha aggiunto. “Mi sono detta: “Wow, questo apre molte possibilità, ovvero che questo sia accaduto”. Inoltre, Tolkien ha cambiato le sue idee su Galadriel, rendendola più interessante. Mi sono chiesta: perché Tolkien aveva bisogno che Galadriel fosse così? Credo che con l’avanzare dell’età si sia innamorato di lei, e perciò c’è una certa flessibilità nel suo personaggio“.

Con cinque stagioni già predisposte dagli showrunner della serie e con Galadriel che arriverà chiaramente alla Terza Era della Terra di Mezzo e oltre, quasi certamente vedremo molto della Clark e del suo personaggio nel corso de Gli Anelli del Potere. L’attrice non ha voluto svelare nulla di ciò che accadrà, limitandosi a dire che la famiglia di Galadriel è una parte importante del suo personaggio e che “verranno esplorate molte cose”. (Fonte: Empire)

Che cosa ne pensate delle dichiarazioni di Morfydd Clark? Ditecelo nei commenti.

Potete vedere il promo qui sopra!

Trovate tutte le informazioni su Gli Anelli del Potere nella nostra scheda.