Gli Anelli del Potere: perché Disa non ha la barba?

Una delle critiche più insistenti ai primi due episodi de Gli Anelli del Potere, riguarda l’assenza della barba della nana Disa.

Sophia Nomvete, che interpreta proprio la moglie di Durin, ha svelato il motivo di questa scelta in una recente intervista con Total Film:

La conversazione sulla barba è stata brillante e collaborativa. Il team di produzione ne discuteva sempre e ne parlava sempre con me. Stavamo costruendo questo personaggio da zero. Abbiamo discusso di tutti i tipi di lunghezze per la barba, e brillantemente abbiamo scelto l’adorabile e bellissima versione coi peli del volto. E poi il suo look – c’era in realtà una prima bozza del suo costume, che era molto più pesante, e un po’ più fatto di pietra, roccioso e più pesante. E poi all’improvviso un paio di membri del team creativo hanno avuto questa meravigliosa idea: “E se celebrassimo la passione e la sessualità di Disa, e quanto è impenitente riguardo al sentimento, all’amore, all’essere, al suo corpo e alla sua forza?”. E per tutto ciò che sono, e tutto ciò che il mondo fa e non vede abbastanza dal punto di vista cinematografico, ero e sono così felice, orgogliosa ed emozionata che venisse celebrato.