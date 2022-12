Gli Anelli del Potere, perché Poppy non è andata via con Nori? Parla Markella Kavenagh

Si è ormai conclusa a settembre la prima stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, ma in tanti già si domandano come evolveranno alcune delle storyline che più hanno entusiasmato il pubblico, rimaste chiaramente in sospeso in attesa dei nuovi episodi. Il sito americano TVLine ha intervistato alcuni dei protagonisti della serie Prime Video e di conseguenza abbiamo deciso di riportarvi alcune delle dichiarazioni più interessanti.

Si parte da Nori e Poppy, le due migliori amiche Pelopiedi che sono state inseparabili sin dal primo istante sostenendosi a vicenda in ogni circostanza. Proprio per questo motivo, è stato strano e sorprendente scoprire che, al termine della prima stagione, Poppy sarebbe rimasta con i loro compagni di carovana piuttosto che unirsi a Nori e allo Straniero nella loro nuova avventura alla ricerca della costellazione della mappa di Sadoc.

“Sono rimasta sorpresa anche io, leggendo il copione“, ha spiegato Markella Kavenagh, l’interpreta di Nori. Lei e la sua compagna di avventure Megan Richards, che interpreta Poppy, consideravano la loro amicizia come “una corda elastica attaccata tra di noi, e ogni volta che una di noi usciva dal proprio comfort, si allungava e si allungava e si allungava“, ha spiegato Kavenagh.

“Sono state una parte integrante della vita dell’altra per così tanto tempo che forse hanno bisogno di fare le loro cose per un po’. È importante per la loro crescita e per scoprire che ci saranno sempre e che si copriranno vicendevolmente le spalle. Ma hanno anche bisogno di capire chi sono come individui e di avere il loro senso di autonomia per un po’. È triste, ma è anche la vita“.

Inoltre, sarà interessante anche scoprire come l’elfo dei boschi Arondir affronterà l’inizio di una nuova vita con la sua amata Bronwyn e suo figlio Theo, entrambi umani. Nel settimo episodio si apprende che il trio, insieme al resto degli abitanti delle Terre del Sud, era diretto a Pelargir, un’antica colonia númenóreana con terre fertili in cui vivere.

“Parliamo sempre di elfi e relazioni umane e di umani come bambini agli occhi degli elfi, ma credo che la situazione si sia invertita con lui che entra in una dinamica più umana“, osserva Ismael Cruz Córdova, che interpreta Arondir. “È un bambino dal punto di vista della consapevolezza di come essere umano, padre o un fidanzato“.

Se mai dovesse essere costretto a scegliere. Si schiererà con gli elfi o con gli umani? “È questo il nocciolo del conflitto di questo personaggio”, aggiunge Córdova. “In fin dei conti, è un essere eterno. In un modo o nell’altro sopravviverà agli umani. In questo momento ha scelto di stare con gli umani, ma se verrà chiamato in causa, sceglierà la sua famiglia o la sua gente?”.

Le riprese della seconda stagione sono attualmente in corso nel Regno Unito, e proseguiranno per parte del 2023.

