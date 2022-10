La prima stagione de Il Signore degli Anelli: gli Anelli del Potere si è appena conclusa, e già ci si chiede quando uscirà la seconda stagione.

L’ottavo e ultimo episodio è infatti disponibile su Prime Video, e sebbene concluda la maggior parte delle storyline in maniera soddisfacente, sono molti i punti rimasti in sospeso. Non solo: alcune delle rivelazioni contenute nell’episodio rappresentano delle grandi anticipazioni sulla direzione che prenderà la serie, e su cosa possiamo aspettarci dalla seconda stagione. Ecco quindi che l’attesa per i prossimi episodi si fa già febbricitante.

Quante stagioni avrà Gli Anelli del Potere?

Il piano di Amazon Studios con la serie de Il Signore degli Anelli: gli Anelli del Potere è a lungo termine. È stato infatti deciso sin da subito che verranno prodotte cinque stagioni, permettendo agli showrunner di sviluppare un ampio arco narrativo che presumibilmente condurrà all’ultima alleanza tra Uomini ed Elfi contro Sauron (quella, per intenderci, vista nel prologo de La Compagnia dell’Anello, in cui l’anello viene staccato dalla mano di Sauron da Isildur).

Le riprese della seconda stagione sono in corso

Le riprese della seconda stagione, che sarà composta sempre da otto episodi, sono iniziate due settimane fa nel Regno Unito, ai Bray Stydios fuori Londra. Come noto, la prima stagione è stata girata in Nuova Zelanda nell’arco di diciotto mesi (con una pausa dovuta al lockdown, durante la quale è iniziata la scrittura dei nuovi episodi). Amazon ha poi deciso di spostare le riprese delle stagioni successive nel Regno Unito, anche se qualche giorno fa è stato rivelato che parte della produzione si terrà anche in Nuova Zelanda.

Cosa sappiamo sulla seconda stagione

Per il momento poco o nulla, se non che verrà introdotto un nuovo personaggio, Círdan detto il Timoniere, un elfo teler signore delle Falas che, nei romanzi di Tolkien, diventa il custode del Grande Anello Narya finché non lo affiderà a Gandalf. Non sappiamo ancora da chi verrà interpretato. Per il resto, si possono fare tante ipotesi su cosa accadrà nella stagione: verosimilmente, Sauron inizierà a far costruire la torre di Barad-Dur a Mordor e si proseguirà nella creazione degli Anelli (incluso l’Unico?), mentre a Númenor la successione scatenerà verosimilmente ulteriori divisioni tra Fedeli e non.

Quando uscirà la seconda stagione de Gli Anelli del Potere?

Chi si aspetta di vedere i nuovi episodi de Gli Anelli del Potere esattamente un anno dopo l’inizio della serie rimarrà deluso: è improbabile, se non impossibile, che la seconda stagione debutti a settembre del 2023. Chi desidera che gli episodi arrivino il prima possibile è ovviamente Jennifer Salke, capo di Amazon Studios, come affermato da lei stessa qualche tempo fa:

Vogliamo che passi meno tempo possibile tra una stagione e l’altra, ma vogliamo anche che l’asticella si mantenga molto alta. Quindi ci vorrà quello che ci vorrà. Abbiamo una certa urgenza circa il muoverci rapidamente, che è il motivo per cui abbiamo messo gli sceneggiatori a scrivere durante la pausa del lockdown. Ci stiamo muovendo rapidamente.

Negli stessi giorni, però, gli showrunner si sono affrettati a chiarire che, superate le difficoltà della pandemia, sarà più veloce realizzare i nuovi episodi, ma che tra pre-produzione, riprese e post-produzione potrebbero volerci “un paio d’anni”.

È improbabile che le riprese durino più di otto-nove mesi. La post-produzione prenderà molto tempo (visto anche il livello degli effetti visivi della serie, elogiato da più parti come uno degli aspetti migliori in assoluto), mentre la pre-produzione era in corso già nella primavera di quest’anno. Facendo i dovuti calcoli, insomma, è probabile che la seconda stagione esca nella primavera del 2024, e che in generale Amazon riesca a impostare una tempistica di un anno e mezzo tra l’uscita di una stagione e l’altra.

Nel frattempo, la speranza è che Prime Video riempia comunque di contenuti i fan affamati di anticipazioni e approfondimenti: mancano, per esempio, tutti i documentari e i dietro le quinte sulla prima stagione a cui Peter Jackson aveva abituato i fan ai tempi dell’esalogia cinematografica…

Trovate tutte le informazioni su Gli Anelli del Potere nella nostra scheda.