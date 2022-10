Gli Anelli del Potere: l’attore che interpreta Sauron a ruota libera sugli indizi e sul futuro

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

A poche ore dal debutto dell’ottavo e ultimo episodio de Il Signore degli Anelli: gli Anelli del Potere c’è un attore, tra tutti, le cui interviste attirano maggiormente l’attenzione: Charlie Vickers, che interpreta Halbrand, personaggio che nel finale scopriamo essere in realtà Sauron.

Vickers ha rilasciato interviste all’Hollywood Reporter e a Variety parlando a ruota libera del suo ruolo e di come si evolverà nel futuro. Vi facciamo una sintesi delle informazioni più interessanti emerse in queste chiaccherate.

Quando ha saputo che Halbrand è Sauron

“Non l’ho saputo dall’inizio, mi è stato detto quando abbiamo iniziato le riprese del terzo episodio. Avevamo girato i primi due episodi prima della pausa dovuta al lockdown. Alla fine della pausa, gli showrunner mi hanno detto tutto. Ho girato quella sequenza sulla zattera senza sapere nulla, pensavo di essere Halbrand con tutto il mio cuore. Ma avevo avuto qualche intuizione, in tutta onestà. Agli ultimi due provini mi avevano fatto leggere dei passaggi di Riccardo III, e sappiamo che non è la persona migliore al mondo, e dei passaggi di Paradiso Perduto in cui parla Satana. Quindi qualche idea me l’ero fatta, sono diventato sospettoso…”

Vickers non ha interpretato Sauron con l’armatura

Ci sono due momenti in cui vediamo Sauron con l’armatura: nel primo episodio, e poi nella scena sulla zattera, riflesso nell’acqua. Spiega Vickers: “Mi sarebbe piaciuto. Ma è un’incredibile scena fatta in CGI. E nel prologo del primo episodio, quando lo vediamo scendere le scale, non sono io a interpretarlo. Ma spero di farlo presto”.

Sauron ha un piano e lo scopriremo nella seconda stagione

“Penso sia importante una cosa: ha un piano. Il primo passo è tornare a Mordor. Non voglio spoilerare nulla, ma non ci vorrà molto prima che lo scopriate, nella seconda stagione. Si scopre in fretta. Ha decisamente un piano, e ha avuto inizio nella prima stagione. Abbiamo iniziato le riprese della seconda, siamo in corso d’opera. Ho letto qualche sceneggiatura e sono completamente immerso in quel mondo ora”.

La differenza tra interpretare Halbrand nella prima stagione e Sauron nella seconda

“È un punto diverso del percorso di Sauron. Halbran rappresenta la sua fase di pentimento. Ma non sappiamo ancora se fosse un pentimento genuino. Io ho una risposta, ma preferisco lasciare la questione aperta, ognuno interpreti la prima stagione come preferisce. Halbrand ha toccato il fondo e sta ricostruendo se stesso. All’inizio della seconda stagione, la ricostruzione sarà completa. Ha ancora molta strada da fare per ottenere il potere che vuole raggiungere: tornerà molto potente, e vedrete dove questo mi porterà in termini di recitazione”.

Halbrand ha volutamente cercato di incontrare Galadriel in mare o è stata una coincidenza fortuita, come sostiene lui, mossa da un potere superiore?

A quanto pare scopriremo di più sul passato di Halbrand nella seconda stagione: “Io lo so, ma lascerò questa domanda senza risposta per ora. Scopriremo questa storia nella seconda stagione. Risponderemo a questa domanda a tempo debito”.

Perché Halbrand voleva lavorare come fabbro a Númenor?

“È un fabbro. Conosce profondamente quest’arte. Dovete pensare che in questa fase, assistiamo al pentimento di Sauron. Tolkien lo spiega esplicitamente nel Silmarillion – si pente, anche solo per paura. Quindi la domanda non è se sia pentito, ma se il suo pentimento fosse genuino. Ha toccato il fondo, è stato umiliato. Quando lo vediamo sulla zattera ha toccato veramente il fondo. Tolkien parla del fatto che Sauron inizia a riemergere, e che ha vagato per la Terra-di-Mezzo a lungo, tornando lentamente al potere. Sono le sue parole. Penso che sia per questo che Halbrand cerca un lavoro: vuole ricostruire se stesso. E non è la prima volta che lo fa nella storia di Arda. Anche io mi sono chiesto: perché il secondo villain più grande di Tolkien, in termini di potere, accetterebbe un lavoro come fabbro a Númenor? Se il suo pentimento fosse genuino, cercherebbe di iniziare una vita nuova, allontanandosi dal male. Ma se non fosse genuino, sta fingendo, e quindi è una tattica per prendere tempo e aspettare che le cose si mettano in moto. Ci sono due modi di vedere le cose. Io ho una risposta che ho usato interpretando il personaggio. Ma preferisco rimanga l’ambiguità

I campanelli d’allarme su Sauron che Vickers preferisce

“Quando, sulla zattera, la mia seconda battuta è: le apparenze ingannano. All’epoca non realizzai il suo pieno significato, non sapevo di interpretare Sauron. Ma ripensandoci, gli indizi c’erano tutti. Poi quando, camminando a Númenor mi fermo davanti alla fucina… Penso che quello sia stato il momento in cui i fan che conoscono davvero la mitologia hanno iniziato a sentire dei campanelli d’allarme”.

Sauron voleva davvero convincere Galadriel a unirsi a lui?

“Sauron pensava davvero di riuscire a convincerla. Crede molto nel suo potere, in quel momento. Quando le dice di unirsi a lui come regina, non bisogna interpretarla con un’intenzione romantica. Morfydd mi ha insegnato il significato di shipping, non lo conoscevo. È bello che il pubblico abbia letto questa cosa nei loro comportamenti, ma la mia lettura di questa scena è che Sauron pensa a cosa potrebbe guadagnare da questa cosa. Sta pensando che se si unisse a lui, lo aiuterebbe a mettere in moto il suo piano ancora più in fretta. Le sue resistenze lo irritano, ma non sono la fine del mondo. Non penso che abbiano una connessione romantica, semmai cosmica. Per lui dev’essere intrigante conoscere qualcuno così vicino al suo livello, in termini di potere e di età e di aura. Inevitabilmente lo riporta verso l’oscurità, e Galadriel non se ne rende conto, ma ha riportato a galla la sua sete di potere”.

