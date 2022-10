Sono iniziate ufficialmente le riprese della seconda stagione di Il Signore degli Anelli: gli Anelli del Potere: la produzione ha avuto inizio nel nuovo hub della serie, ovvero i teatri di posa Bray Stydios fuori Londra.

Come noto, la prima stagione è stata girata in Nuova Zelanda nell’arco di diciotto mesi (con una pausa dovuta al lockdown). Amazon ha poi deciso di spostare le riprese delle stagioni successive nel Regno Unito, anche se qualche giorno fa è stato annunciato che parte della produzione si terrà anche in Nuova Zelanda.

La seconda stagione sarà composta nuovamente da otto episodi. Nel cast ci sarà una new entry importante: non sappiamo ancora chi lo interpreterà, ma vedremo l’elfo Círdan, uno degli elfi più antichi e saggi.

Vi ricordiamo che mancano ancora due episodi della prima stagione: il settimo arriverà su Prime Video questo venerdì.

Fonte: THR