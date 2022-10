Gli Anelli del Potere: Daniel Weyman rompe il silenzio sull’identità dello Straniero

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Una delle grandi conferme del finale della prima stagione de Il Signore degli Anelli: gli Anelli del Potere è il fatto che lo Straniero, l’uomo precipitato sulla Terra-di-Mezzo all’inizio della serie, sia uno degli Istari, ovvero uno stregone.

Era una delle teorie più accreditate, e nella puntata la sua natura viene chiarita definitivamente dopo che i tre Mistici lo hanno scambiato per Sauron (anticipando il vero colpo di scena che avverrà poco dopo nell’Eregion).

Lo straniero è Gandalf?

Gli Istari che abbiamo visto nei film di Peter Jackson sono Saruman il Bianco, Gandalf il Grigio, Radagast il Bruno. Nei romanzi di Tolkien esistono altri due personaggi chiamati gli Stregoni Blu: Alatar e Pallando. Ne I Racconti Incompiuti si dice che arrivarono sulla Terra-di-Mezzo nella terza Era, anche loro per aiutare nell’opposizione a Sauron, e vennero mandati nel profondo est dal Valar Oromë, ma di loro si sa pochissimo e non si sa nemmeno che fine abbiano fatto. In un altro libro (scritto da Christopher Tolkien e incentrato su scritti non pubblicati), The Peoples of Middle-earth, si dice che arrivarono nella Seconda Era, nel periodo in cui fu forgiato l’Unico Anello.

Nel corso della serie sono stati disseminati alcuni indizi che potrebbero far pensare al fatto che questo particolare stregone sia Gandalf, a partire dal suo aspetto. Sono indizi presenti soprattutto nell’ultimo episodio: a un certo punto pronuncia addirittura una frase, “Segui sempre il tuo naso”, che gli appassionati ricorderanno viene detta proprio da Gandalf ne La compagnia dell’anello. L’introduzione di questo personaggio nella Seconda Era, nonostante nei romanzi di Tolkien si dica esplicitamente che è stato mandato sulla Terra-di-Mezzo nella Terza Era, avrebbe senso in termini drammaturgici: in una prima stagione nella quale viene presentato progressivamente il grande villain della serie, si procede nello stesso modo per il suo opposto. Detto questo, sappiamo che gli showrunner si sono mossi con grande libertà (soprattutto in termini di timeline) per poter costruire la loro storia all’interno del contesto della Seconda Era di Arda. In questo caso potrebbero essersi basati sul fatto che non si è mai negato che Olorin (il nome di Gandalf) si possa essere recato sulla Terra-di-Mezzo prima della Terza Era, conoscendo elfi e uomini. Insomma, non è da escludere che il percorso di questo personaggio sia “autonomo”, e che quindi si presenti come Olorin tornando poi a Valinor alla fine della serie: vedremo.

Daniel Weyman (The Stranger)

In tutto questo Daniel Weyman ha rotto finalmente il silenzio parlando del suo personaggio con Variety e TVLine. Vi riportiamo le sue risposte più interessanti:

Daniel Wayman ha saputo solo alla fine che lo Straniero era uno stregone

“Non posso dire di averlo sempre saputo. In ogni scena che interpretavo sentivo di avere tutte le informazioni di cui avevo bisogno per interpretarla nella maniera più veritiera possibile. Quando inizi con una tela bianca, non puoi preoccuparti troppo di ciò che succederà nel futuro. Gli showrunner conoscono l’arco narrativo, io non devo saperlo per forza troppo tempo prima”. In effetti, ha scoperto che lo Straniero è uno stregone solo quando ha girato il finale: “Mi sono seduto ed ero sconvolto, perché non avevo idea della direzione che avremmo preso. Sapevo che era in grado di gestire tantissimo potere proveniente dal mondo della natura, quindi doveva essere una sorta di Maia. Ma non sapevo dove saremmo andati a parare. Quindi quando ho letto la scena ho esclamato: ‘Non mi dire! Quindi è lui! Ok, partiamo!’ È stato un momento incredibile”.

Quando conosceremo il nome dello Straniero?

“Ne so quanto voi. Non ho ancora iniziato le riprese della stagione 2. Sono conversazioni che non ho ancora avuto: la risposta è che non lo so”. E aggiunge: “Potrebbe essere qualcuno di nuovo o un personaggio del canone. […] Ci sono dei personaggi, però, che hanno percepito un cambiamento nell’atmosfera o nell’energia del mondo, senza capire cosa sia successo. Penso che nessuno sappia, nella Terra-di-Mezzo, la sua identità, se non lo Straniero stesso. E tra queste persone includo me stesso!”

