God of War: scelti gli showrunner della nuova serie di Prime Video

L’adattamento del videogioco God of War, che sarà prodotto da Amazon Studios per Prime Video, ha trovato i suoi showrunner: saranno Mark Fergus e Hawk Otsby, sceneggiatori di Children of Men e nel team di The Expanse, in collaborazione con Rafe Judkins, già alla guida di La ruota del tempo, a occuparsi del progetto.

God of War racconterà la storia di Kratos, la divinità al centro della trama, che vive in esilio dopo un passato sanguinoso nell’Antica Grecia e decide di non cambattere più e vivere nel reame di Midgard. Quando la sua amata moglie muore, Kratos intraprende però un pericoloso viaggio per rispettare il suo ultimo desiderio e disperdere le ceneri da una cima di un monte. Kratos si rende presto conto che si tratta di una missione epica che metterà alla prova il legame tra padre e figlio e lo obbligherà a lottare contro nuove divinità e mostri per decidere il destino del mondo.

Vernon Sanders, a capo dei progetti televisivi di Amazon Studios, ha dichiarato:

God of War è un franchise coinvolgente e con al centro i personaggi e siamo convinti che conquisterà i nostri utenti a livello globale con i suoi mondi espansi e immersivi, oltre che con la sua narrazione così ricca. Siamo onorati nel condividere l’avventura dell’esplorazione della mitologia di God of War in un modo così fantastico con Sony Pictures Television, PlayStation Productions e Santa Monica Studio.

Katherine Pope, presidente di Sony Pictures Television Studios, ha aggiunto:

Siamo così orgogliosi ed eccitati nel lavorare con i nostri amici di Amazon Studios e i nostri partner di PlayStation Productuons per adattare questo gioco meraviglioso e in grado di spezzare il cuore in una serie live-action. Rafe, Mark e Hawk stanno delineando una serie che segue un percorso attraverso il viaggio legato alla mitologia antica compiuta da Kratos.

Che ne pensate degli showrunner di God of War? Lasciate un commento!

Fonte: The Wrap