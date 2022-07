Golden Girl 3033: il regista di Bojack Horseman al lavoro su una versione animata di Cuori senza età

The Golden Girls (conosciuta in Italia come Cuori senza età) è una sitcom, andata in onda originariamente dal 1985 al 1992 su NBC, che narra le vicende di quattro donne che vivono sotto lo stesso tetto in una villa di Miami. Con Golden Girl 3033, Mike Hollingsworth, supervisor director di BoJack Horseman, ha reimmaginato in versione animata la serie, ambientandola più di mille anni nel futuro, dove le quattro donne condividono ancora la stessa casa e hanno scoperto la fonte della giovinezza. A Indiewire, Hollingsworth ha raccontato come l’idea del progetto sia nata quasi per caso, mentre lavorava a BoJack Horseman e proponeva altri show a varie reti. La maggior parte di queste idee si basava sul “fare ciò che gli altri volevano“, e così:

Per la frustrazione, ho iniziato a proporre le idee più folli, i concept più ridicoli. Nella director’s room di di BoJack, dicevo: ‘Sto anche lavorando a uno show, è Cuori senza età, [ma] loro trovano la fonte della giovinezza e ora sono nel futuro‘. Faceva ridere tutti i registi, e così tornavo a parlarne. Poi mi sono reso conto che mi divertivo molto di più a parlare di questo ridicolo [show] e delle sue idee, come l’ex marito di Dorothy, Stan, che è un alieno calamaro, di quanto non facessi mentre cercavo di proporre quello che mi chiedevano.

Con l’arrivo della pandemia, Hollingsworth ha dunque deciso di realizzare autonomamente il pilot, visibile su Youtube, ed ora è in cerca di un network che possa ordinare l’intera serie. A tal proposito, il regista commenta:

Il mio sogno è di andare su Disney+ o Hulu. Anche se alcuni riferimenti possono essere datati, la commedia e i concetti trattati sembrano così attuali. I giovani ne parlano ancora e comprano biglietti d’auguri, libri di citazioni e altro. È una cosa che non passa mai di moda. Lo show che sto proponendo potrebbe essere solo l’inizio dell’intero Golden Girls-a-verse, come l’Universo Marvel, ma con Cuori senza età.

Tutte le puntate della serie originale, con protagoniste Bea Arthur, Betty White, Rue McClanahan e Estelle Getty, sono ora disponibili su Disney+.

FONTE: Indiewire