Good Omens tornerà la prossima settimana, con il ritorno di David Tennant e Michael Sheen nei ruoli di Crowley e Aziraphale. Nella seconda stagione dello show, ci saranno anche tanti altri attori di spicco, tra cui Jon Hamm. Nella prima stagione, Hamm ha interpretato l’Arcangelo Gabriele, e il trailer della nuova stagione suggerisce che il suo personaggio avrà un ruolo più rilevante. Va notato che, nella serie televisiva, Gabriele è stato utilizzato come sostituto di Metatron, mentre nel libro “Good Omens” di Neil Gaiman e Terry Pratchett non era un personaggio principale. Di recente, in un’intervista con Comicbook.com, Michael Sheen ha rivelato di aver avuto modo di collaborare maggiormente con Jon Hamm nella seconda stagione.

“Oh sì, sì, assolutamente“, ha confermato Sheen. “Ancora una volta, una delle cose grandiose della prima stagione è stata l’introduzione di Gabriel e la presenza di Jon come parte di questo mondo. Quindi credo che fossimo tutti molto consapevoli che in futuro avremmo voluto che quel personaggio ne facesse parte. E naturalmente il divertimento per Neil è stato capire come farlo in modo sorprendente e diverso. E quindi penso che sia semplicemente geniale il modo in cui Gabriel viene introdotto in questa storia e il diverso tipo di rapporto che Aziraphale e Crowley hanno con lui“.

Sheen ha poi continuato: “È stato molto divertente girare le scene con lui, perché è un’ottima spalla per i nostri personaggi, in modo totalmente diverso da come lo era nella prima stagione. Per esempio, nella prima stagione, Aziraphale è incredibilmente intimidito da lui e lui è tutto ciò che Aziraphale sente di non essere. E ora, invece, è come se fosse un bambino esasperante di cui Aziraphale deve occuparsi. Quindi è un cambio di rotta davvero brillante“.

Il cast della seconda stagione di Good Omens include Michael Sheen e David Tennant rispettivamente nei ruoli dell’angelo Azraphel e del demone Crowley. Riprendono il loro ruolo anche Jon Hamm come Arcangelo Gabriele, Doon Mackichan nei panni dell’Arcangelo Michele e Gloria Obianyo nel ruolo dell’Arcangelo Uriele. Tornano per questa stagione in nuovi ruoli Miranda Richardson nei panni del demone Shax, Maggie Service come Maggie e Nina Sosanya nel ruolo di Nina, e nuovi volti si uniscono al gruppo dei disadattati del Paradiso e dell’Inferno: Liz Carr nel ruolo dell’Angelo Saraqael, Quelin Sepulveda come Angelo Muriel e Shelley Conn nel ruolo del demone Beelzebub.

Neil Gaiman prosegue nel suo ruolo di executive producer e co-showrunner al fianco dell’executive producer Douglas Mackinnon, che ricopre nuovamente anche il ruolo di regista dei sei episodi. Anche Rob Wilkins di Narrativia, in rappresentanza del Terry Pratchett’s estate, John Finnemore, e Josh Cole, Head of Comedy di BBC Studios Productions, sono executive producer, e Finnemore è anche co-sceneggiatore al fianco di Gaiman. Good Omens è basata sull’amatissimo romanzo best seller internazionale di Terry Pratchett e Gaiman. La nuova stagione è prodotta da Amazon Studios, BBC Studios Productions, The Blank Corporation e Narrativia.

Se la prima stagione della serie copriva gli eventi del romanzo di Gaiman e Terry Pratchett, la seconda seguirà una storia inedita, approfondendo il rapporto tra Aziraphale e Crowley, come spiega Wilkins: “Sappiamo tutti che Terry e Neil hanno avuto conversazioni su quale sarebbe stata la prosecuzione della storia. Neil ha preso tutto ciò e l’ha ampliato in un modo che gli spettatori ameranno.”

Gaiman spiega che la nuova stagione sarà ambientata circa tre o quattro anni dopo gli eventi della prima: “Tutto cambia quando Aziraphale riceve una visita inaspettata”, dice Gaiman. Il diabolico duo si troverà di fronte a un mistero che coinvolge “cose molto più terrificanti di quanto abbiano mai affrontato in passato”, aggiunge Sheen. Tennant spiega che Crowley e Aziraphale “faranno ancora di più affidamento l’uno sull’altro nella stagione 2 rispetto alla stagione 1, perché sono, per necessità e per circostanza, un duo a cui nessun altro può unirsi”.

