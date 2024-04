Neil Gaiman ha rivelato quando dovrebbero iniziare le riprese della stagione 3 di Good Omens, l’ultima dedicata alla storia dell’angelo Aziraphale e del demone Crowley interpretati da Michael Sheen e David Tennant.

Intervistato da Deadline durante la promozione di Dead Boy Detectives, lo scrittore ha dichiarato:

Sto scrivendo la stagione 3 di Good Omens, e inizieremo le riprese a gennaio.

I fan dovranno quindi attendere fino al 2025 o al 2026 per assistere su Prime Video alla conclusione della storia dei due personaggi, che si era interrotta nel momento in cui i due protagonisti si sono resi conto di essere legati da sentimenti profondi, mentre Metatron (Derek Jacobi) ha “assunto” Aziraphale per aiutarlo nella seconda Apocalisse.

Gaiman si occuperà nuovamente della sceneggiatura delle puntate e bisognerà attendere per scoprire se l’autore condividerà qualche anticipazione sull’ultima stagione dello show.

Neil Gaiman sarà ancora executive producer, autore e showrunner. Rob Wilkins di Narrativia, che rappresenta la proprietà di Terry Pratchett, e Josh Cole, head of comedy BBC Studios Productions, saranno anche executive producer. Good Omens è basato sull’amatissimo romanzo Good Omens: The Nice and Accurate Prophecies of Agnes Nutter, Witch (Good omens. Le belle e accurate profezie di Agnes Nutter, strega) di Terry Pratchett e Gaiman. La nuova stagione è prodotta da Amazon MGM Studios, BBC Studios Productions, Blank Corporation e Narrativia.

