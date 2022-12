Grease: Rise of the Pink Ladies, le protagoniste nella prima foto della serie

Le protagoniste della serie Grease: Rise of the Pink Ladies, prequel del film cult con star John Travolta e Olivia Newton-John, sono ritratte nella prima foto ufficiale.

Il progetto è stato creato da Annabel Oakes e riporta gli spettatori tra i corridoi del liceo Rydell High, con una storia ambientata nel 1954 per seguire la nascita e l’ascesa delle Pink ladies.

La sceneggiatrice ha rivelato che quando i vertici di Paramount le hanno proposto l’idea di realizzare la serie non era molto convinta:

Ho pensato: ‘Nessuno ha bisogno di un nuovo Grease’. Ma poi ci ho pensato per un secondo e ho pensato ‘Che domande irrisolte abbiamo dopo Grease?’. Perché tutto si è concluso davvero bene con Danny e Sandy. Ma ‘E cosa è accaduto con le Pink Ladies? Quelle gang al femminile erano reali?’. Ho iniziato a cercare su Google e ho scoperto che c’erano delle vere Pink Ladies nel liceo del creatore originale di Grease, Jim Jacobs.

Le protagoniste saranno guidate da Jane, interpretata da Marisa Davila, descritta come un po’ nerd e piena di passione sulle tematiche della giustizia e dell’essere amica di tutti. La sua personalità, inoltre, non è apprezzata da tutti, ma vuole fare ciò che è giusto e guida con il cuore.

La serie, inoltre, affronterà tematiche universali e senza tempo mostrando teenager mentre affrontano questioni sociali, relazioni e il difficile passaggio all’età adulta.

L-R: Tricia Fukuhara as Nancy Nakagawa, Marisa Davila as Jane Facciano, Cheyenne Wells as Olivia Valdovinos and Ari Notartomaso as Cynthia Zdunowski in Grease: Rise of the Pink Ladies episode 2, season 1, streaming on Paramount +, 2022. Photo Credit: Eduardo Araquel/Paramount+

Oakes e il suo team hanno compiuto delle ricerche approfondite riguardanti la vita negli anni ’50 e la sceneggiatrice ha parlato con sua madre e le sue amiche, coinvolgendo anche nonne e conoscenti che erano giovani in quel periodo.

Prima di decidere il design della giacca indossata dalel protagoniste, inoltre, sono stati realizzati molti prototipi e si è pensato a quale modello avrebbe poi potuto diventare come lo vediamo nel film. Le musiche sono invece state affidate a Justin Tranter, già autore di famosi brani di Justin Bieber, Selena Gomez e Imagine Dragons. L’artista ha composto ben 31 canzoni originali, dando vita a una colonna sonora che ha entusiasmato il cast, i produttori e chi ha avuto modo di ascoltare i brani realizzati per lo show targato Paramount+.

Che ne pensate della foto delle protagoniste della serie Grease: Rise of the Pink Ladies?

