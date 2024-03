La showrunner della stagione 20 di Grey’s Anatomy ha parlato del ritorno in scena di Arizona Robbins, personaggio interpretato da Jessica Capshaw.

Intervistata da Deadline, Meg Marinis ha spiegato:

Ci possiamo sempre aspettare che le persone ritornino dal passato. Si tratta di uno show composto da 20 stagioni, abbiamo così tante persone che ci piacerebbe avere per un’apparizione. Per quanto riguarda Jessica, è passato così tanto tempo da quando abbiamo visto il suo personaggio.

La showrunner ha quindi aggiunto:

Stiamo costantemente avendo dei pitch quando lavoriamo con gli sceneggiatori, chiedo sempre che pensino a personaggi che possiamo rivedere perché si tratta di un modo così bello per onorare lo show. E, inoltre, la nostra serie è legata all’insegnare e imparare. Abbiamo questi nuovi tirocinanti e lei è un chirurgo innovativo nel settore della medicina fetale.

Meg ha proseguito sottolineando che trovava interessante l’idea di far ritornare in scena Arizona e vederla alle prese con una nuova classe:

Penso che sarebbe davvero divertente. Credo che tutti saranno davvero felici nel vederla, mostriamo molte cose che le persone hanno amato di Arizona, il suo senso dell’umorismo, il suo duro lavoro come dottore, i suoi insegnamenti, la sua amicizia con le persone che ha amato al Grey Sloan. Ed è stata una tale gioia avere Jessica di nuovo sul set; è stato come se non se ne fosse mai andata. Si è trattato di una transizione senza problemi.