Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Nell’episodio 3 della stagione 20 di Grey’s Anatomy ci sono stati degli eventi con protagonista il Dottor Lucas Adams, interpretato da Niko Terho.

L’attore, intervistato da The Wrap, ha ora commentato quanto accaduto al suo personaggio.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni!

Lucas, al termine della puntata, ha infatti deciso di andarsene dalla casa che condivideva con alcuni degli altri tirocinanti.

Durante Walk on the Ocean, Lucas litigava con Mika Yasuda (Midori Francis) e con Simone Griffith (Alexis Floyd), con cui ha avuto una difficile relazione. A complicare la situazione c’è stata anche la morte di un paziente dopo che la dottoressa Teddy Altman (Kim Raver) ha perso i sensi in sala operatoria.

Simone ha cercato di porre fine alla relazione con Lucas, sostenendo di dover scegliere sé stessa, mentre il giovane ha dichiarato che lei si è sempre dimostrata egoista. Simone ha successivamente deciso di andare a scusarsi con lui, ma ha trovato la stanza vuota.

Terho ha quindi spiegato:

Non era un ambiente favorevole al suo tentativo di essere felice, che era il suo obiettivo. Penso avesse pensato che era meglio semplicemente andarsene dalla situazione, piuttosto che affrontare tutto quello.

Terho ha spiegato che il suo personaggio non è uscito di scena e continuerà comunque a interagire con i colleghi dello Sloan Memorial. L’attore ha tuttavia sottolineato:

Lucas non ha molti amici attualmente… Simone e Mika lo hanno praticamente abbandonato, sarà un percorso complicato per lui. Penso che lo vedremo rendersi conto che deve pensare un po’ di più a sé stesso.

Niko ha ricordato che interpretare il nipote di Derek (Patrick Dempsey) e Amelia Shepherd (Caterina Scorsone) gli permette di avere un legame diretto con i personaggi più amati. Nel prossimo episodio tornerà in scena Arizona Robbins, interpretata da Jessica Capshaw, e l’attore ha sottolineato:

Lei è un’icona della famiglia di Grey’s, quindi è come se qualcuno tornasse a casa ed è stata super gentile e disposta a darci consigli. Siamo come i nuovi membri della famiglia, quindi possiamo sentire la presenza e la storia presente in quei momenti.

Terho ha sottolineato:

Abbiamo dei momenti con lui e sua zia, e vorrei esplorare qualche dettaglio in più di quel rapporto. Non lo vediamo spesso rappresentato in tv, è diverso rispetto a un rapporto tra amici o tra madre-figlio… Penso sarà davvero interessante farlo.

Che ne pensate delle dichiarazioni di Niko Terho sull’episodio 3 della stagione 20 di Grey’s Anatomy?

Fonte: The Wrap

