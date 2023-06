Ellen Pompeo, in una conversazione con Katherine Heigl, ha parlato nuovamente della sua frustrazione causata dalla situazione sentimentale di Meredith, la protagonista di Grey’s Anatomy.

L’attrice, commentando il suo allontanamento dal medical drama, ha spiegato:

Ellen ha ribadito:

Una delle mie frustrazioni riguarda Nick e Meredith. Scott Speedamn interpreta Nick Marsh, interesse sentimentale di Meredith, e adoro Speedman. In qualche modo Meredith non riesce a capire come far funzionare una relazione, ancora adesso, dopo tutto questo tempo.