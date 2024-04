ABC ha annunciato il rinnovo per la stagione 21 di Grey’s Anatomy, aggiungendo un’altra annata alla storia di Meredith Grey.

La serie, che ha debuttato nel 2005, è attualmente il medical drama più longevo nella storia della televisione.

Shonda Rhimes, creatrice e produttrice dello show, ha dichiarato:

La lealtà e l’amore dei fan di Grey’s Anatomy ci ha portati ad avere una storica ventunesima stagione e non potrei essere più grata. La narrazione di Meg Marinis è un dono che continua a mantenere lo show vibrante, coinvolgente e vivo, e non vedo l’ora di scoprire cosa ha in serbo per la prossima stagione.