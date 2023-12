Hannah Waddingham e Octavia Spencer saranno le protagoniste di una nuova serie, ancora senza un titolo ufficiale, destinata a Prime Video.

Gli otto episodi dello show, ideato da Tessa Coates (Feel Good), racconteranno la storia di due migliori amiche, Judith (Waddingham) e Debbie (Spencer), che si conoscono alla perfezione… Tranne per qualche dettaglio. Judith sta vivendo da tempo una doppia vita di cui Debbie non conosce nulla: è un’assassina altamente specializzata.

Quando una missione va terribilmente storta, Judith e Debbie devono fuggire insieme e provare a risolvere i propri problemi, il tutto mentre vengono prese di mira da un misterioso nemico che le vuole morte. Solo insieme le protagoniste possono risolvere questo mistero.

Spencer ha dichiarato:

Ho accettato non appena ho sentito l’incredibile pitch di Tessa. Poter immergermi in un ruolo come quello di Debbie è raro, e lavorare con Hannah per portare in vita questa amicizia unica è un sogno. Sapevamo di avere qualcosa di speciale con i produttori di Skydance e Double Dream, e ora che abbiamo una casa da Amazon, la nostra visione è diventata una realtà.